Edukasi Generasi Muda Soal Pengelolaan Keuangan, OCBC NISP Hadirkan Financial Fitness Gym

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mendukung generasi muda Indonesia agar memiliki kondisi keuangan yang Fit, Bank OCBC NISP menghadirkan Financial Fitness Gym.

Di mana, hal itu berupa kantor cabang pertama di Indonesia dengan konsep gym untuk melatih dan menguatkan otot-otot keuangan para generasi muda.

"Financial Fitness Gym dari Nyala OCBC NISP ingin mengajak generasi muda untuk mengubah mindset mereka menjadi #FinanciallyFit dulu, #CrazyRich kemudian," ujar National Network Head Bank OCBC NISP Jenny Hartanto saat konferensi pers, Jumat (10/12/2021).

Dia mengatakan, fenomena anak muda yang saat ini memiliki aspirasi ‘kejar cuan’ dengan way of life ‘sultan’ ini tidak diimbangi dengan pengetahuan serta advisory tepat soal pengelolaan keuangan.

"Financial Fitness Gym dari Nyala OCBC NISP hadir tidak sekadar sebagai kantor cabang untuk melakukan transaksi. Namun, bertujuan untuk edukasi keuangan," kata Jenny.

Adapun, dia menambahkan, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pengalaman nge-gym finansial dengan rangkaian program pendampingan dan financial coach berpengalaman.

"Berlokasi di Mall Ciputra World Surabaya Mall Extension, lantai 2, di Financial Fitness Gym dari Nyala OCBC NISP masyarakat dapat mengikuti kelas-kelas personal finance dan entrepreneurship yang tersedia pada Ground Area. Selain itu, melakukan Financial Fitness Check-Up dan konsultasi keuangan dengan financial coach di Consultation Area, sampai dengan having fun di Hustle Hall," pungkasnya.