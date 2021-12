Luhut Sebut Ekonomi Digital Indonesia Bakal Menembus Rp 2.000 Triliun di 2025

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diprediksi bakal merangkak pesat hingga 5 tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pada 2025, diperkirakan ekonomi digital Indonesia mampu mencapai 146 miliar dolar AS.

Jika dikonversi ke dalam Rupiah, angka tersebut setara dengan Rp2.091 (asumsi kurs Rp14.322 per dolar AS).

Luhut kembali menjelaskan, adanya pandemi Covid-19 juga mempercepat akselerasi ekonomi digital di Indonesia.

Karena, banyak konsumen yang beralih ke digital (online) imbas adanya pembatasan aktivitas.

Tak heran, dari awal pandemi hingga terdapat peningkatan konsumen digital baru.

“Hal ini (pandemi) harusnya menjadi cambuk bagi kita semua untuk terus mendorong ekonomi digital dengan berbagai inovasinya,” ungkap Luhut dalam Indonesia Fintech Summit Day 2, Minggu (12/12/2012).

“Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi digital mencapai sekitar 124 miliar dolar AS sampai 146 miliar dolar AS per tahun di tahun 2025, ini tentunya menjadi momentum yang tak bisa dilewatkan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kompetitif di ASEAN ataupun di dunia,” sambungnya.

Untuk merealisasikan proyeksi tersebut, diperlukan berbagai upaya.