Indika Energy Lakukan Sejumlah Inisiatif Demi Tekan Emisi Karbon

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia saat ini tengah berkomitmen terhadap isu perubahan iklim. Di mana permasalahan tersebut menjadi ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global.

Tak hanya Pemerintah pusat, sektor swasta juga ikut menunjukkan komitmennya dalam penurunan emisi. Salah satunya PT Indika Energy Tbk.

Perusahaan berkode saham INDY ini telah melakukan sejumlah langkah untuk menekan emisi karbon di tubuh perusahaan.

Wakil Direktur Utama Indika Energy, Azis Armand mengatakan, pihaknya memang sudah mencanangkan netral karbon pada 2050, atau mungkin dapat lebih awal.

“Indika Energy sudah berkomitmen untuk mencapai netral karbon baik di tahun 2050 atau lebih awal,” ucap Aziz dalam Kompas Talks dengan tema COP26 Response: Power Up The New Energy, Selasa (14/12/2021).

Dirinya kembali mengungkapkan, Indika Energy memiliki dua inisiatif yang mencakup dekarbonisasi pada operasional perusahaan dan dekarbonisasi pada portofolio perusahaan.

Berkaitan dengan dekarbonisasi pada operasional perusahaan, pihaknya akan melakukan pengurangan emisi.

“Yang berkaitan dengan operasi, kita harus melakukan (pemetaan) berapa besar emisi yang kita lakukan, dan kegiatan apa saja yang menghasilkan banyak emisi, supaya kita bisa menyiapkan langkah untuk menanggulanginya,” kata Aziz.

Sementara dekarbonisasi dari portofolio aset yaitu meninjau perusahan-perusahaan yang memberikan dampak karbon negatif.

Jika aset di portofolio INDY memiliki karbon negatif berlebih, maka akan dilakukan reformulasi, seperti divestasi aset atau investasi kepada bidang yang karbonnya rendah.

“Jadi ini (penekanan emisi atau dekarbonasi) suatu realitas kehidupan, dan bagaimana kita bisa menyikapinya,” papar Aziz.

“Indika energy ingin memberikan kontribusi kepada pemenuhan-pemenuhan komitmen Indonesia terkait perubahan iklim,” pungkasnya.