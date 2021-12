Harga Emas Antam Turun Rp 5.000 Jadi Rp 924.000 Per Gram, Rabu 15 Desember

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga logam mulia atau emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), hari ini turun tajam di level Rp924.000 per grama atau turun Rp 5.000 per gram dari perdagangan hari sebelumnya, sebesar Rp 929.000 per gram.

Untuk harga emas dengan ukuran terkecil 0,5 gram pada hari ini berada di harga Rp512.000.

Dan untuk harga emas dengan ukuran terbesar yakni 1 kilogram, dibanderol senilai Rp864,6 juta.

Demikian dikutip Tribunnews.com dari laman perdagangan emas Logam Mulia Antam, Rabu (15/12/2021).

Sementara, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga mengalami penurunan, yakni menjadi Rp818.000 per gram.

Baca juga: Harga Emas Antam Selasa 14 Desember 2021: Turun Rp 1.000, Jadi Rp 929.000 per Gramnya

Sebelumnya, harga buyback emas Antam (14/12) seharga Rp823.000 per gram.

Harga buyback ini berarti Antam akan membeli emas anda dengan harga tersebut di Butik Emas Logam Mulia Antam.

Baca juga: Update Harga Emas Antam Senin 13 Desember 2021, Stagnan di Angka Rp930.000 per Gramnya

Berikut ini rincian harga emas Antam, Rabu (15/12/2021)

Harga emas batangan 0,5 gram: Rp512.000

Harga emas batangan 1 gram: Rp924.000

Harga emas batangan 2 gram: Rp1.788.000

Harga emas batangan 5 gram: Rp4.395.000

Harga emas batangan 10 gram: Rp8.735.000

Harga emas batangan 25 gram: Rp21.712.000

Harga emas batangan 50 gram: Rp43.345.000

Harga emas batangan 100 gram: Rp86.612.000

Harga emas batangan 250 gram: Rp216.265.000

Harga emas batangan 500 gram: Rp432.320.000

Harga emas batangan 1.000 gram: Rp864.600.000