John Riady: Lippo Tangkap Peluang Rumah Hemat Energi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menghadirkan klaster Cendana Series yakni rumah hemat energi dan environmentally friendly.

CEO LPKR John Riady mengatakan melalui klaster Cendana, Lippo menangkap peluang sesuai keinginan pasar.

“Kami memulai dengan melakukan consumer research untuk memahami aspirasi dan motivasi segmen ini, kemudian diciptakan sebuah brand value promise yang sesuai sehingga dapat menjadi top of the mind,” kata John kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Tumbuh 62,8 Persen, Kapitalisasi Pasar Lippo Group Tembus Rp 77,87 Triliun

Menurutnya, LKPR tidak pernah berhenti melihat jaman yang berkembang sangat cepat serta market yang ekspektasinya selalu berubah.

“Manajemen bertekad untuk dapat menciptakan sekaligus menangkap peluang baru bagi LPKR,” tuturnya.

LKPR mematangkan strategi penjualan di tengah masa pandemi dengan melakukan launching produk lebih dari 4.000 rumah, termasuk Cendana Homes Series.



Klaster Cendana Series ke-8 membuktikan kejelian LPKR membidik market dengan produk yang tepat.

Baca juga: CEO Lippo Karawaci John Riady: Pasar Properti Indonesia Sedang Rebound

Peluncuran rumah 2 lantai Cendana Cove pada 4 Desember 2021 dengan harga mulai Rp710 juta itu berhasil sold out.

Keberhasilan ini semakin memperkuat analisis Ciptadana Sekuritas Yasmin Soulisa mengenai pendapatan LPKR yang mampu bertumbuh menjadi Rp17,1 triliun pada tahun 2022, dengan perolehan laba bersih Rp233 miliar.

Fitur hemat energi menjadi salah satu hal yang penting bagi masyarakat dalam memilih rumah tinggal.

Baca juga: Lippo Dukung Kampanye Global Hadapi Dampak Krisis Perubahan Iklim

Menurut riset Rumah.com Consumer Sentiment Survey 2021, sebanyak 90 persen responden mengakui pentingnya fitur rumah hemat energi untuk menghemat listrik.

Country Manager Rumah.com Marine Novita mengatakan pengembang perumahan sebaiknya membuat desain rumah yang lebih modern, menerapkan sistem cross-ventilation dan penggunaan jendela yang lebar.

“Fasilitas umum yang lengkap di sekitar properti juga menjadi pertimbangan konsumen,” imbuhnya.