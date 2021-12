CEO GDPS Mohamad Arif Faisal Raih Penghargaan dalam Ajang BUMN Branding & Marketing Award 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mohamad Arif Faisal, CEO PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) meraih penghargaan dalam ajang bergengsi "BUMN Branding & Marketing Award 2021" yang diselenggarakan Majalah BUMN Track, Rabu (15/12/201) malam, di Hotel JW Marriot Mega Kuningan, Jakarta.

Penghargaan yang diraih Mohamad Arif Faisal yaitu kategori The best CEO of Business Innovation.

“Terima kasih. Ini merupakan apresiasi atas inovasi perusahaan dan optimalisasi kinerja PT GDPS di tengah pandemi Covid-19," kata Mohamad Arif Faisal.

Lebih jauh, Arif menyampaikan bahwa penghargaan ini juga merupakan hasil dari kerja keras seluruh karyawan GDPS dan merupakan bukti bahwa GDPS selalu berusaha memberikan kinerja terbaik melalui inovasi terbaru.

Arif juga menyampaikan bahwa di tengah pandemi Covid-19, perusahaan yang dipimpinnya tidak hanya harus tetap bertahan tetapi juga dituntut untuk terus tumbuh.

"Konsekuensinya, kami harus fokus mencari peluang untuk optimalisasi biaya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui inovasi,” katanya.

BUMN Branding & Marketing Award 2021 merupakan event tahunan yang bergengsi untuk memberikan penghargaan kinerja branding dan marketing kepada perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN.

"Ini adalah penyelenggaraan tahun ke-9 dari event Branding & Marketing Award. Tahun ini tercatat ada 107 perusahaan BUMN yang mendaftar,’’ ujar SH Sutarto, CEO BUMN Track selaku penyelenggara.

Menurut Sutarto, even BUMN Branding & Marketing Award 2021 ini didukung oleh tim dewan juri yang kompeten dari berbagai profesi, mewakili akademisi, profesional dan pakar branding and marketing dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi pengelolaan BUMN yang semakin lincah, inovatif, dan kompetitif di tengah era pandemi Covid-19.

“Para juri di antaranya ada Pak Arif Yahya dan Pak Daniel Surya,” ujar Sutarto lagi.