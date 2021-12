Bagikan Tips Tentang Brand Purpose, ShopeePay Talk Dorong Pelaku Bisnis Bawa Perubahan

TRIBUNNEWS.COM – Selalu hadir membahas berbagai topik ringan, trendy, dan insightful setiap bulannya, ShopeePay Talk, platform diskusi interaktif yang diinisiasi ShopeePay kembali hadir mengajak para pelaku bisnis.

Di episode kali ini, para narasumber yang hadir membahas tentang bagaimana pelaku bisnis bisa membangun brand purpose yang bisa berdampak luas secara jangka panjang.

Mengusung tema Gak Cuma Cuan, Bisnis Juga Bisa Bawa Perubahan, ShopeePay Talk episode ini mengundang dua pebisnis sukses: Audrey Maximillian Herli, Co-Founder & Chief Executive Officer of Riliv dan dr. Shirley Oslan, Co-Founder of Mad for Makeup, serta pakar bisnis Wendy Pratama, Founder & Chief Executive Officer of Lingkaran.

Secara virtual, ketiganya mendiskusikan strategi membangun brand purpose yang dapat menjaga kelangsungan bisnis, berdampak positif untuk masyarakat hingga menciptakan komunitas pelanggan yang loyal.

Dalam diskusi tersebut terungkap jika brand purpose berperan penting dan tidak boleh dikesampingkan, karena merupakan fondasi esensial yang mampu mengarahkan dan mendorong sebuah bisnis untuk terus berkembang.

Tak hanya itu, tujuan akhir dari adanya brand purpose adalah bagaimana sebuah bisnis mengemban tujuan mulianya sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan tidak melulu berfokus pada profit.

Eka Nilam Dari, Head of Strategic Merchant Acquisition ShopeePay menyampaikan, “Di tengah era digital, persaingan bisnis dalam meraih perhatian konsumen kini menjadi semakin ketat. Tidak lagi terpusat pada fungsi sebuah produk maupun jasa, namun salah satu hal terpenting yang mempengaruhi cara pandang konsumen adalah konsistensi bisnis dalam mewujudkan brand purpose yang bermakna dan dapat membawa perubahan bagi masyarakat secara jangka panjang.”

Lebih lanjut, Eka berharap ShopeePay Talk kali ini dapat menyalakan semangat dan gairah pelaku bisnis untuk membangun bisnis bermakna yang dapat turut mendorong upaya pemulihan perekonomian Indonesia dalam menyambut tahun 2022 yang akan datang.

Memetik pelajaran berharga dari kisah perjalanan Audrey Maximillian Herli membangun Riliv melawan stigma negatif isu kesehatan mental dan dr. Shirley Oslan yang vokal mendobrak standar kecantikan dengan bisnisnya Mad for Makeup, berikut dua strategi jitu mereka yang dapat menginspirasi perumusan brand purpose dalam sebuah bisnis:

Menghadirkan solusi, bukan ikut-ikutan