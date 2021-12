Kembangkan Gas Bumi, PGN Gencarkan Sinergi dan Kolaborasi Berbagai Pihak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PGN Group menggencarkan pengembangan gas bumi di Tanah Air dengan menjalin sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.

Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz mengatakan, aktifitas kolaborasi PGN Group dilakukan dengan berbagai BUMN, BUMD, dan developer perumahan dalam memasarkan produk GasKita.

Baca juga: Kurangi Konsumsi Solar, PGN dan KAI Uji Dinamis Kereta Api Gunakan LNG

"Brand identity GasKita dan Brand Recognition PGN ditingkatkan agar semakin meluas dan positif untuk dikenal masyarakat sebagai energi yang aman, efisien, dan modern," kata Faris, Jumat (17/12/2021).

Selanjutnya, kata Faris, PT PGN COM selaku anak usaha Subholding Gas di bidang telekomunikasi baru-baru ini juga bekerja sama dengan weave terkait layanan global internet dan konektivitas, termasuk aktivitas pemasaran atas layanan bersama kepada pelanggan.

Baca juga: PGN Optimalkan Potensi Pemanfaatan Gas Bumi di Masa Transisi Energi

Direktur Komersial dan Pengembangan PGN COM Larassetyo Wibowo menuturkan, PGN COM mendukung percepatan digitalisasi ekonomi melalui konektivitas yang handal, sehingga identitas brand juga ditingkatkan.

“PGNCOM merupakan anak usaha Subholding Gas yang bergerak sebagai penyedia jaringan internet fiber optik. Kami terus berupaya untuk mengelola brand dengan tepat agar kerjasama dengan berbagai pihak terbuka luas dan mendapatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Larassetyo.

Baca juga: PGN Incar 1 Juta Sambungan Jargas Tambahan Tahun Depan

Di tingkat internasional, PGN berpartner dengan Osaka Gas untuk mempercepat peraihan pelanggan baru (new customer) terutama dari perusahaan - perusahaan Jepang, melalui asistensi expertise keteknisan dan upaya mendapatkan Joint Carbon Mechanism yang dapat memberikan subsidi dari pemerintah Jepang.

Atas kinerja tersebut, PGN selaku Subholding Gas Pertamina meraih penghargaan BUMN Branding& Marketing Award 2021 (BBMA 2021) yang diselenggarakan oleh BUMN Track.

PGN Group berhasil meraih tujuh penghargaan di beberapa kategori, di antaranya Best CMO BUMN Tbk - Creative Marketing Initiative, Direktur Sales dan Operasi Faris Aziz.

Kemudian, Adaptive Through Collaboration - Domestic, Adaptive Through Collaboration – International, Branding Identity Anak Perusahaan BUMN – Silver, PT PGN COM.

Global Brand and Marketing Strategy Anak Perusahaan BUMN – Bronze, PT PGN COM, Adaptive Through Collaboration Anak Perusahaan BUMN – Bronze, PT PGN COM, dan Creative Communication& Implementation Anak Perusahaan BUMN – Bronze, PT PGN Solution.

“Penghargaan ini membuktikan peran PGN sebagai Subholding Gas yang terus beradaptasi, serta menjalankan terobosan inovasi dan kreativitas pada program-program strategis. Khususnya saat ini bagaimana caranya Subholding Gas bisa mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi di masa transisi,” papar Faris.