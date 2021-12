Kurs Rupiah di Pasar Spot Kembali Loyo

Laporan Reporter: Herlina KD

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Kurs rupiah di pasar spot dibuka melemah pada awal perdagangan Jumat (17/12/2021).

Pukul 09.17 WIB, rupiah spot ada di Rp 14.380 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,12% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.362 per dolar AS.

Di Asia, rupiah melemah bersama beberapa mata uang lainnya.

Won Korea mencatat pelemahan terdalam yakni 0,14%, disusul rupiah yang melemah 0,12%, dolar Taiwan melemah 0,07%, yen Jepang melemah 0,05%, dolar Singapura melemah 0,01%, dan yuan China yang melemah 0,002% terhadap dolar AS.

Baca juga: Rupiah Spot Juga Ditutup Melemah Sore Ini ke Posisi Rp 14.362 Per Dolar AS

Mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS. Rupee India menguat 0,17%, baht Thailand menguat 0,09%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, pesso Filipina menguat 0,01% dan ringgit Malaysia yang menguat 0,005% terhadap dolar AS.

Baca juga: Loyo, Rupiah Ditutup ke Level Rp 14.362 Per Dolar AS, Mata Uang dengan Pelemahan Terdalam di Asia

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 96,04, stagnan dari sehari sebelumnya.

Sumber: Kontan