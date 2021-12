Johnson & Johnson Indonesia Rayakan Akhir Tahun untuk Apresiasi Dukungan Media

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Mendekati penghujung tahun, PT Johnson & Johnson Indonesia kembali menggelar acara tahunan media gathering sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas dukungan media di sepanjang tahun 2021.

Media gathering virtual yang mengusung tema 'Celebrate the Ending and the New Beginning' bertujuan untuk memperkuat hubungan perusahaan dengan mitra media.

Serta menyambut tahun baru dengan harapan dan optimisme.

Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia, Sawan Malik pun turut mengungkapkan rasa terima kasihnya.

“Terima kasih atas dukungan Anda yang tanpa henti di tahun ini. Terutama selama pandemi ini. Dan juga terima kasih atas dukungan Anda di tahun sebelumnya," ungkapnya pada acara Media gathering virtual, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Kompas Gramedia Peduli Anak-anak dan Pelajar Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Di sisi lain Johnson & Johnson terus berkomitmen untuk mendukung perempuan agar berhasil di tempat kerja.

Pada tahun 2021 PT Johnson & Johnson Indonesia bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI).

Mengadakan program pendidikan virtual bertajuk “Women Career Class: Fresh Graduates Starter Pack to Enter the World of Work”.

Kegiatan ini adalah upaya untuk menginspirasi siswa perempuan di tingkat akhir SMK.