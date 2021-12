Sepanjang 2021, PLN UIP JBB Selesaikan 50 Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (PLN UIP JBB) menyelesaikan 50 proyek infrastruktur ketenagalistrikan sepanjang 2021.

Lima Puluh proyek ini merupakan proyek strategis yang terdiri dari 26 Proyek Gardu Induk dengan total kapasitas 1.380 MVA, 23 Jaringan Transmisi sepanjang 271,5 kms, dan 1 Pembangkit sebesar 171 MW, dengan nilai investasi total sebesar Rp8,8 triliun.

General Manager PLN UIP Jawa Bagian Barat Ratnasari Sjamsuddin mengungkapkan, penyelesaian 50 proyek infrastruktur ketenagalistrikan ini akan meningkatkan mutu layanan dan keandalan hingga meminimalisir adanya pemadaman.

“Seluruh proyek ini memiliki empat tujuan utama antara lain meningkatkan suplai listrik ke masyarakat, peningkatan keandalan sistem kelistrikan, mendorong roda perekonomian masyarakat, pembangunan dan industri, serta penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik," jelas Ratnasari.

Ratnasari mengatakan proyek-proyek strategis ini sangat berdampak besar pada sentra ekonomi dan bisnis.

“Juga untuk mendukung program Pemerintah seperti Mass Rapid Transit (MRT) fase 2, perluasan bandara Soekarno Hatta, juga mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah ring 1 Ibukota Indonesia serta masyarakat dan industri di DKI Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat," ungkapnya.

Sementara itu, dalam menyongsong era digital dan revolusi industri 4.0, PLN UIP JBB berhasil membangun Gardu Induk Digital full pertama di Indonesia, yaitu Gardu Induk Digital (GID) 150 kV Sepatan II yang resmi energize pada 29 November lalu.

Gardu Induk Digital ini telah menggunakan teknologi maju, lebih aman, rendah karbon, dan lebih ramah lingkungan.

Adapun 50 proyek strategis yang berhasil diselesaikan selama tahun 2021 ini antara lain:

A. Gardu Induk

1. GID 150 kV Sepatan II;

2. GI 150 kV Indonesia Torray Synthetics (ITS);

3. GI 150 kV Multi Nabati Asahan (MNA);

4. GI 150 kV Gunung Mulia Steel (GMS);

5. GI KTT 150 kV Sinar Sahabat;

6. Ext. GI 150 kV Sinar Sahabat;

7. Ext. GISTET 500 kV Kembangan;

8. Ext. GIS 150 kV Antasari;

9. GIS 150 kV Gambir Lama II;

10. Ext GIS 150 kV Poncol Baru II;

11. GIS 150 kV New Senayan;

12. GIS 150 kV Senayan Baru II;

13. GIS 150 kV Cipinang II/Jatinegara;

14. GIS 150 kV Kebon Sirih II;

15. GIS 150 kV Muara Karang New;

16. GIS 150 kV Pulo Gadung II;

17. Ext. 2 LB GIS 150 kV Grogol;

18. GIS 150 kV Tomang;

19. Ext. GIS 150 kV Kandang Sapi;

20. Ext. GIS 150 kV Penggilingan;

21. GIS 150 kV Penggilingan II/Rawa Kuning;

22. Ext. GI Tangerang Baru II;

23. GI 150 kV Tangerang Baru II;

24. Ext. GI 150 kV Rangkasbitung II;

25. GI 150 kV Bunar Baru;

26. Ext. GI 150 kV Sepatan.

B. Transmisi

1. SKTET 500 kV Suralaya Baru - Suralaya Lama;

2. SUTET 500 kV Balaraja - Kembangan;

3. SUTT 150 kV ITS – Inc. (Tangerang Baru – Cengkareng II);

4. SUTT 150 kV MNA - Inc. (Cilegon Baru – Cilegon Baru II);

5. SUTT 150 kV Sinar Sahabat - Inc. (Citra Habitat - Legok);

6. SUTT 150 kV PLTU Lontar - Tangerang Baru III;

7. SUTT 150 kV Tangerang Baru II - Tangerang Baru III;

8. SUTT 150 kV Tangerang Baru II - Inc. (Balaraja - Suvarna Sutera);

9. SUTT 150 kV Bunar Baru - Rangkasbitung II;

10. SUTT 150 kV Sepatan II - Sepatan;

11. SUTT 150 kV Kebon Sirih II - Inc. (Gambir Lama - Pulo Mas);

12. SUTT 150 kV Muara Karang New - Incomer;

13. SUTT 150 kV Pulogadung II - Incomer;

14. SUTT 150 kV Poncol Baru II - Poncol Baru;

15. SKTT 150 kV Gambir Lama II - Inc.;

16. SKTT 150 kV Senayan Baru II - New Senayan;

17. SKTT 150 kV Plumpang - Kandang Sapi;

18. SKTT 150 kV Cipinang II/Jatinegara - Pulo Gadung II;

19. SKTT 150 kV CSW II/Antasari - Inc. (Durentiga - Kemang);

20. SKTT 150 kV Pulo Gadung II - Pulo Gadung;

21. SKTT 150 kV Tomang - Grogol;

22. SKTT 150 kV Penggilingan II/Rawa Kuning - Penggilingan;

23. Relokasi SKTT 150 kV Ketapang - Mangga Besar.

C. Pembangkit

1. Commercial Operation Date (COD) PLTGU Muara Karang Steam Turbine 3.0.