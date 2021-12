Superbrands Dorong Pengusaha Gencarkan Edukasi Pelestarian Alam di Indonesia's Choice Awards 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga arbiter merek, Superbrands, mendorong dunia usaha dan para pemilik merek di Indonesia makin peduli terhadap upaya pelestarian alam.

“Superbrands mendorong para pemilik merek agar senantiasa memberikan edukasi kepada konsumen, melalui program reduce – reuse - recycle serta konten kreatif di social media dan media komunikasi lainnya,” ujar Grandtyana, CEO Superbrands Indonesia dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Grandtyana, edukasi tersebut bertujuan menyampaikan pesan tentang kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup di tengah isu perubahan iklim yang menjadi ancaman global.

Grandtyana menambahkan, perubahan iklim memiliki dampak serius yang dirasakan seluruh dunia tanpa terkecuali, seperti pandemi Covid-19.

Karena itu, sudah saatnya semua pihak, khususnya para pelaku usaha untuk sadar, peduli dan berusaha mencegah, menanggulangi serta memulihkan bumi ini.

Bagian dari kampanye ini, Superbrands mengangkat konsep visual Back to Nature di kegiatan Gala Awards Superbrands 2021, program apresiasi pada merek-merek terbaik Indonesia, yang digelar di Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Total ada 32 merek terkemuka yang mendapatkan status Superbrands Indonesia’s Choice 2021 berdasarkan penilaian pada 29 kategori.

Salah satu pemenang program ini, Winn Gas, menyabet 3 awards yakni di kategori Stove, Gas Cylinder Regulator dan Stove Hose.

Anjar dari perwakilan Winn Gas mengatakan, penghargaan ini menjadi wujud komitmen perusahaannya dalam memenuhi kebutuhan home appliances terutama untuk kompor gas dan regulator gas.

CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari menyatakan, merek-merek yang menyabet awarding ini sudah melalui tahapan riset dan pengesahan secara resmi dari lembaga survei Internasional Nielsen.

Dia menambahkan, pihaknya terus merancang dan menyelenggarakan program inovasi seperti Superbrands Smart Baby League dan Superbrands Digital Assessment untuk melengkapi program-program regular Superbrands yang telah berjalan, seperti Brand Assessment, talkshow, Smart Festival, SBTV dan Konsumen Pintar.

Para Peraih Superbrands Indonesia’s Choice 2021

(No. Merek dan Kategori)

1 Aice - Ice Cream

2 Auto2000 - Car Dealer

3 Bagus - Mothballs

4 Bio Medika - Laboratorium Klinik

5 Central - Spring Bed

6 Comforta - Spring Bed

7 88 - Anti Fungal

8 Bagus - Surgical Mask

9 Winn - Gas Stove

10 Federal Oil - Lubricant Oil

11 GT Man - Male Underwear

12 Winn Gas - Gas Cylinder Regulator

13 Hannochs - Lamp and Lighting

14 Hatari - Malkist and Cracers

15 Sania -Cooking Oil

16 Inti Solar - Solar Water Heater

17 I Radio - Radio

18 Master - Coolant Radiator

19 Mitra10 - Hardware Store Chain

20 Nachi - Tape Tape

21 Oppo - Smartphone

22 Panen Houseware - Houseware

23 Prestone - Brake Fluid

24 Realfood - Bird’s Nest Beverage

25 Scuto - Car Salon

26 Shinpo - Houseware

27 Sirup Kurnia - Syrup

28 Swallow - Mothballs

29 Terry Palmer - Towel

30 Trac - Car Rental

31 Vinilon - Pipe

32 Winn Gas - Stove Hose