Luar Biasa, Pegadaian Borong Penghargaan dari TOP Digital Awards

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transformasi digital yang dilakukan oleh PT Pegadaian, semakin diakui publik. Nyatanya, Pegadaian berhasil memborong 3 (tiga) penghargaan di acara TOP Digital Award 2021, yang digelar di Hotel Raffles-Jakarta, Selasa (21/12).

Adapun 3 (tiga) kategori penghargaan yang berhasil diraih diantaranya, Top Digital Implementation 2021 #Level Stars 5, TOP Leader on Digital Implementation 2021 untuk Direktur Utama PT Pegadaian Kuswiyoto, dan TOP CIO on Digital Implementation 2021 untuk Direktur Teknologi Informasi & Digital Teguh Wahyono.

Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengaku bangga atas pencapaian transformasi dan inovasi digital yang telah dilakukan oleh Pegadaian sejauh ini. Pasalnya, transformasi yang telah berjalan telah berhasil membawa banyak perubahan yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi produk dan layanan Pegadaian.

“Penghargaan ini menjadi wujud nyata bagi Pegadaian khususnya di bidang IT, dimana saat ini Perusahaan berada on the track dalam melakukan transformasi digital di setiap lini bisnisnya,” ujar Kuswiyoto.

Kuswiyoto juga berharap, dengan diraihnya penghargaan ini dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dan berkontribusi yang lebih luas lagi di masyarakat.

Sejak tahun 2018 lalu, Pegadaian memulai transformasi bisnisnya, seiring dengan perkembangan era teknologi digital yang semakin maju. Pegadaian memulainya dengan meluncurkan sebuah produk yang menyasar kaum milenial, yang kita kenal dengan aplikasi Pegadaian digital. Aplikasi ini terus dikembangkan dengan peluncuran Kartu Emas sehingga semakin mempermudah akses masyarakat terhadap produk dan layanan Pegadaian.

PT Pegadaian terus konsisten dalam melakukan transformasi perusahaan meliputi transformasi digital, transformasi kultural maupun transformasi bisnis. Strategi transformasi ini dilakukan agar Pegadaian terus tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. (*)