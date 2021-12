Dibayangi Omicron, Saham Perusahaan Terkait Perjalanan di AS Kompak Melemah

TRIBUNNNEWS.COM, NEW YORK - Walau Wall Street tampil perkasa pada perdagangan awal pekan ini, namun sejumlah saham maskapai penerbangan Amerika Serikat (AS) dan perusahaan terkait perjalanan lainnya turun pada Senin (27/12).

Koreksi tersebut terjadi karena meningkatnya kasus Omicron di AS dan masalah terkait cuaca yang telah memaksa pembatalan ratusan penerbangan lagi.

Data dari situs web pelacakan penerbangan FlightAware.com menunjukkan, lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan di dalam, ke, atau di luar AS pada hari Senin. Secara global, lebih dari 2.600 penerbangan dibatalkan.

Alhasil, saham American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc dan Delta Air Lines Inc kompak melemah sekitar 1% dalam perdagangan sesi kemarin.

Seperti diketahui, sebagian besar saham maskapai penerbangan telah reli pada tahun ini, di tengah harapan ledakan perjalanan karena para pelancong mulai mengunjungi teman dan keluarga setelah berurusan dengan pembatasan terkait pandemi tahun lalu.

Namun, kekurangan staf di maskapai penerbangan, gangguan terkait cuaca, dan sekarang varian Omicron yang menyebar cepat telah sering mengganggu perusahaan penerbangan pada tahun 2021.

“Selama varian Omicron terus menginfeksi orang yang divaksinasi dan pembatasan karantina tetap berlaku, perjalanan udara diperkirakan akan dilanda kekurangan staf, “ jelas Peter McNally dari firma riset Third Bridge Group seperti dikutip dari Reuters, Selasa (28/12).

Di sisi lain, Southwest Airlines mengatakan telah membatalkan sekitar 50 dari 3.600 penerbangan yang dijadwalkan pada hari Senin karena masalah cuaca.

United Airlines juga telah membatalkan 115 dari 4.000 penerbangan yang dijadwalkan, dan Delta memperkirakan akan membatalkan lebih dari 200 dari 4.166 penerbangan terjadwalnya.

Secara terpisah, pemerintah Shanghai mengatakan pada hari Senin bahwa regulator penerbangan negara itu akan menangguhkan dua penerbangan China Eastern Airlines Corp Ltd dari New York ke Shanghai mulai 3 Januari karena meningkatnya kasus Covid-19.