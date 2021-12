Harga Bahan Pangan Melonjak Tajam di Akhir Tahun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah bahan pangan seperti cabai, telur, dan minyak goreng mengalami lonjakan harga di tingkat konsumen.

Penelusuran redaksi Tribunnews.com di pasar tradisional harga cabai rawit merah naik menjadi di kisaran Rp125 ribu per kilogram, telur Rp31 ribu per kilogram, minyak goreng lebih dari Rp40 ribu per dua liter.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan saat diminta tanggapan menjelaskan kenaikan harga bahan pangan dipengaruhi faktor tingginya curah hujan belakangan.

Ia menilai sejumlah komoditas telah terkena dampak seperti harga cabai rawit yang terus mengalami kenaikan.

"Bahan pokok lokal kemungkinan hingga di awal tahun depan perlu diwaspadai karena curah hujan yang masih cukup tinggi," ucap Oke, Kamis (23/12/2021).

Selain cabai, Oke menekankan komoditas bawang juga mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun.

"Untuk harga beras, gula, dan daging cenderung stabil," pungkasnya.

Kondisi pandemi virus corona(Covid-19 yang masih berlangsung juga memberi dampak pada kenaikan harga.

