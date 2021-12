Harga Cabai Rawit Tembus Rp 100.000 Per Kg, Pedagang Beberkan Penyebabnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKKAPI) membeberkan penyebab harga cabai rawit merah yang kian mahal.

Mengutip dari Info Pangan Jakarta, harga cabai rawit merah per hari ini Selasa (28/12/2021), tembus di Rp 104.431 per kilogram. Harga ini naik Rp 1.176 per kilogram jika dibandingkan kemarin.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan, ada dua faktor yang membuat harga cukup tinggi.

"Yang pertama karena cuaca dan yang kedua karena permintaan tinggi supply dan demand tidak seimbang," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (28/12/2021).

Oleh sebab itu Reynaldi berharap ke depan ada grand design pangan, strategi pangan untuk cabai rawit merah agar wilayah-wilayah produksi cabai rawit merah bisa diperbanyak.

"Harus bisa diselesaikan persoalan ini sehingga tidak kunjung tinggi harganya setiap tahun, tahun lalu sudah terjadi mencapai Rp 100.000 per kilogram, hari ini terjadi kembali bahkan Rp 100.000 lebih per kilogram," ungkap Reynaldi.

Minyak goreng

Bukan hanya cabai merah, komoditas minyak goreng juga mengalami hal yang serupa. Tercatat, harga minyak goreng naik Rp 122 menjadi Rp 19.792 per kilogram.

Dia menyebutkan penyebab harga minyak goreng naik lantaran harga Crude Palm Oil ( CPO ) dunia juga tinggi.

"Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah mengantisipasi dan melakukan upaya lanjutan sehingga tahun 2022 minyak goreng segera bisa turun harganya," pungkasnya.

