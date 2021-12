Dukung Indonesia Menjadi Pusat Industri Halal Global, Wakil Presiden RI Kunjungi Pabrik Paragon

PT Paragon Technology and Innovation, pionir produsen kosmetik halal di Indonesia yang menaungi brand-brand ternama yaitu Wardah, Make Over, Emina, Kahf, Putri, dan LABORÉ, mendapat kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian implementasi industri halal.

TRIBUNNEWS.COM - PT Paragon Technology and Innovation (Paragon) mendapatkan kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.

Kunjungan Wapres RI ke pabrik Paragon di Kawasan Industri Jatake Tangerang hari ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada Paragon atas pencapaian implementasi industri halal yang telah mendapatkan penghargaan Best of The Best dan Best Corporate Social Impact Initiative dalam ajang Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2021 oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Lebih lanjut, kunjungan ini dilakukan oleh Wapres RI dalam rangka meninjau implementasi industri halal di lingkungan pabrik Paragon. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yaitu sebanyak 222 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi menjadi pemain ekonomi halal kelas global pada tahun 2024 dan sebagai pusat industri halal global.

Banyaknya jumlah populasi muslim di Indonesia serta perkembangan tren gaya hidup halal di dunia merupakan kesempatan bagi produsen kosmetik dalam negeri untuk turut memajukan industri halal di Indonesia agar mendunia.

Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan, “Alhamdulillah hari ini saya bisa meninjau langsung ke lapangan daripada PT Paragon Technology and Innovation yang saya lihat sangat besar sekali dan ini merupakan industri yang saya lihat mengedepankan riset penelitian, bukan hanya berbasis pasar. Saya melihat perusahaan ini berkembang pesat karena perpaduan antara halal dan inovasi.”

Sebagai perusahaan kosmetik halal Indonesia yang selalu hadir di tengah masyarakat selama 36 tahun, Paragon terus berkomitmen untuk mengedepankan nilai kebermanfaatan melalui inovasi produk halal.

Harman Subakat, Group CEO Paragon Corp mengatakan, “Sejalan dengan visi Paragon untuk menjadi perusahaan yang terus berkembang dan bermanfaat, Paragon telah menjalankan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengambil peran di dunia pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan wanita, dan ekonomi. Penghargaan IHYA 2021 yang diterima Paragon sebagai Best of The Best dan Best Corporate Social Impact Initiative menjadi semangat Paragon untuk terus berkembang, menggerakkan kebermanfaatan, dan mendorong implementasi industri halal di Indonesia.”

Sejak awal, Paragon konsisten dan berkomitmen dalam memberikan jaminan kualitas produk halal kepada konsumen untuk mendorong bertumbuhnya industri halal di Indonesia maupun dunia.

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, Paragon menjalin kolaborasi dengan ahli global yang tersebar di seluruh penjuru dunia, membangun jejaring dan kerja sama dengan penyedia bahan baku halal dari berbagai penjuru negeri dan memastikan proses produksi dijalankan sesuai dengan standar halal.

Selain itu, setiap inovasi produk yang dihadirkan telah melewati uji keamanan (safety test) dan keampuhan (clinical test) yang dilakukan sesuai standar internasional. Wardah sebagai salah satu brand kosmetik terbesar Paragon telah menjadi merek kosmetik halal nomor satu di Indonesia dan diakui secara global.

Paragon terus mendorong perubahan baik bagi konsumen dan masyarakat umum, dimana inovasi merupakan prinsip utama perusahaan dalam membentuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, Paragon terus menghadirkan inovasi halal di tengah situasi pandemi COVID-19. Paragon berhasil meluncurkan dua brand baru yakni Kahf sebagai inovasi brand personal care halal khusus pria, serta LABORÉ sebagai sensitive skincare lokal pertama di Indonesia.

Di samping itu, Paragon juga berhasil menghasilkan lebih dari 300 inovasi produk, serta memperluas ekspansi di Malaysia pada tahun 2021. Melalui berbagai inovasi ini, Paragon berharap dapat terus memajukan perekonomian dan industri halal di Indonesia.

“Di tahun 2022, kami optimis dan siap untuk ikut serta dalam memberikan kontribusi baik bagi pemulihan ekonomi Indonesia serta industri halal melalui pertumbuhan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tutup Harman.

Paragon berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi produk melalui kekuatan tim R&D dan kolaborasi jaringan bersama pakar global dari AS, Australia, Prancis, Thailand, juga Indonesia sebagai upaya pengembangan penelitian. Dalam membangun industri halal Indonesia, Paragon konsisten untuk mengedepankan standar tinggi yang berfokus pada penelitian, inovasi, dan kemajuan teknologi.(*)