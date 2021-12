Pecah Rekor. Dana Pungutan Ekspor Kelapa Sawit Tembus 69 Triliun Tahun Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dana pungutan ekspor sawit mencapai lebih dari Rp 69 triliun sejak Januari hingga pertengahan Desember 2021.

Perolehan tersebut menjadi rekor atas dana pungutan dari ekspor sawit pecah rekor tahun ini.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan, Dana ini terbilang terbesar sejak didirikannya BPDPKS pada 2015 lalu. Sebelumnya, pungutan ekspor kelapa sawit terbesar adalah Rp 40,77 triliun pada tahun 2019.

“Pungutan ekspor yang kita himpun pada tahun 2021 ini sampai dengan tanggal 17 Desember mencapai Rp 69,7 triliun.

Ini merupakan jumlah pungutan terbesar sepanjang didirikannya BPDP KS,” kata Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/12).

Eddy menerangkan, dana tersebut digunakan untuk menjalankan program-program.

Diantaranya meliputi pemberian dukungan untuk program mandatori biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan.

Ia mengatakan, volume ekspor sawit hingga 17 Desember telah mencapai 35,88 juta ton dan nilai ekspor sawit sebesar US$ 28,99 miliar.

Jika dihitung sejak 2015, nilai ekspor kelapa sawit periode Juli 2015 – November 2021 berada di rentang US$ 7,7 miliar – US$ 28,99 miliar, dengan rata-rata nilai ekspor US$ 20,67 miliar.

“Atau rata-rata 14% dari total ekspor non migas di Indonesia,” ucap Eddy.