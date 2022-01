CIMB Niaga Finance Kantongi Pembiayaan Baru Rp 4,8 Triliun

OCTO Mobile, Super App dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) yang dirancang sebagai one-stop mobile financial solution, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) mencatat kenaikan aset pada akhir November 2021 menjadi Rp 4,5 triliun, naik 19 persen dibandingkan periode yang saham tahun sebelumnya Rp 3,8 triliun.

Presiden Direktur CIMB Niaga Finance Ristiawan Suherman mengatakan, pencapaian tersebut didorong pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru (booking) sebesar Rp 4,8 triliun, naik signifikan 43 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,4 triliun.

"Sejalan dengan peningkatan aset, perseroan tetap mempertahankan rasio kredit bermasalah atau non performing financing (NPF) di bawah rata-rata industri yaitu sebesar 1,22 persen," kata Ristiawan yang ditulis Senin (3/1/2022).

Perseroan juga melaporkan laba sebelum pajak menjadi Rp 269 miliar, naik 5 persen dari sebelumnya sebesar Rp 256 miliar.

Selain itu, rasio-rasio keuangan juga terjaga dengan baik, di mana per 30 November 2021, return on assets (ROA) maupun return on equity (ROE) perseroan masing-masing tercatat sebesar 7,18 persen dan 12,43 persen.

Terkait strategi pada tahun ini, perseroan akan melanjutkan transformasi digital yang telah dilakukan pada 2021.

Ristiawan menyebut, perseroan akan meluncurkan model bisnis baru yang akan mengusung kemudahan bagi nasabah melalui pameran virtual dengan memanfaatkan platform model 3D.

Nantinya, nasabah dapat secara langsung mengeksplorasi beragam tipe mobil dan fitur yang ditawarkan.

"Nasabah dapat mengajukan pembiayaan secara instan melalui CNAF Mobile yang terintegrasi di dalam pameran virtual tersebut," ucapnya.

Adapun beberapa kelebihan yang diusung dalam pameran ini antara lain, percakapan langsung dengan perwakilan perseroan dan partner, simulasi pembiayaan yang fleksibel sesuai tenor maupun down payment (DP), dan beragam program menarik lainnya.

“Kami akan tetap disiplin dalam memperkuat platform digital ditengah kondisi yang menantang. Mengusung value proposition cepat dan mudah, kami akan terus berinovasi dalam menyediakan berbagai produk dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah,” tutur Ristiawan.