PTPN Holding Raih Beberapa Penghargaan Bergengsi Tahun 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mendapat beberapa penghargaan sepanjang 2021.



Penghargaan dimaksud merupakan pencapaian terbaik khususnya Divisi SDM Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Direktur SDM PTPN Seger Budiarjo mengapresiasi atas diraihnya penghargaan ini.

“Capaian ini merupakan apresiasi dari upaya Transformasi berkelanjutan yang terus menerus dilakukan oleh PTPN Group termasuk inisiatif peningkatan SDM yang menjadi pondasi dalam perubahan pola dan strategi holding,” ujar Seger dalam keterangannya, Senin (3/1/2022).

Tahun 2021 PTPN Holding berhasil meraih beberapa penghargaan, di antaranya pada ajang BUMN Performance Excellence Award (BPEA) 2021 dalam kategori “Mature in Technology”, Digital Technology Award 2021 (Digitech Award 2021), yang diselenggarakan oleh iTech Magazine pada bula April lalu.

Penghargaan lainnya diraih oleh Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani meraih penghargaan yang diberikan oleh Iconomics Research and Consulting.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Founder dan CEO The Iconomics, Bram S Putro dalam 'Indonesia Best CEO Awards Employees Choice 2021' kategori CEO Terbaik Bidang Perusahaan Perkebunan.

Sementara Majalah BusinessNews Indonesia bekerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Indonesian Institute For Corporate Directorship (IICD), Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Human Capital Institute – USA, Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Bina Nusantara (BINUS) mengadakan ajang bergengsi Penganugerahan Human Capital dan Performance Award 2021.

Ajang ini diikuti oleh BUMN, BUMD dan perusahaan Swasta dengan mengangkat tema “Accelerating Corporate Value Through Human Capital for The Next Normal’’.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Hotel Mulia Jakarta.

Human Capital & Performance Award 2021 ini diikuti oleh sekitar 400 perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta yang menjadi nominasi.

Dewan juri bersama tim penyelenggara telah menyaring, menyeleksi, mengevaluasi kinerja maupun Human Capital and Performance dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Dan hanya sekitar 40 perusahaan yang memenuhi syarat yang diundang untuk memberikan presentasi maupun wawancaranya.

Kemudian sebanyak 30 perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta yang terpilih oleh dewan juri sebagai pemenang, sebagaimana terlampir.

Berdasarkan analisis para pakar dan profesional di bidang Human Capital, ICT, Riset & Inovasi yang menjadi Dewan Juri Human Capital & Performance Award 2021 dalam proses penjurian, bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah mengimplementasikan Human Capital, inovasi dan tranformasi digital dalam melakukan Transformasi Bisnis yang dijalankan perusahaan.