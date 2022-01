Industri FMCG Taklukkan Pandemi Melalui Transformasi Digital dan Penguatan Inovasi

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pandemi Covid-19 memberikan tantangan luar biasa bagi berbagai sektor industri, dan mendisrupsi proses bisnisnya. Hal ini juga dihadapi industri fast moving consumer goods (FMCG) di Indonesia.

Salah satu pemain di industri FMCG, Kraft Heinz Indonesia, mengantisipasi hal tersebut dengan mengakselerasi transformasi digital di internal perusahaannya.

Perusahaan ini juga memperkuat budaya inovasi dan menguatkan kolaborasi di dalam organisasi bisnisnya.

“Kami terus berkomitmen untuk menjadikan seluruh karyawan kami sebagai prioritas dan kami melihat tantangan di masa pandemi ini sebagai sebuah kesempatan untuk menciptakan perubahan, mengakselerasi transformasi digital, serta memperkuat budaya inovasi dan kolaborasi di dalam organisasi.” ungkap Steven Debrabandere, Managing Director Kraft Heinz Indonesia & PNG dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Selasa (4/1/2021).

Baca juga: Total Engagement Assessment Model Kraft Heinz di Masa Pandemi Dapat Hasil Positif

Dina Sitopu, People and Performance Director Kraft Heinz Indonesia & PNG menambahkan, perusahaannya menjalankan sejumlah inisiatif yang diluncurkan tahun 2021 untuk membantu karyawan tumbuh dan berkembang bersama-sama sekaligus terus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif.

"Di tengah pandemi seperti ini, tim People and Performance di Kraft Heinz Indonesia mampu beradaptasi dengan baik dan tetap bergerak dengan cepat dalam merespon perubahan yang ada dengan menciptakan serangkaian proyek untuk meningkatkan kapabilitas karyawan serta mendukung stabilitas dan perkembangan bisnis," sebutnya.

Upaya ini antara lain didukung dengan program rekrutmen karyawan yang kompetitif dan berkualitas, seperti program Kraft Heinz Young Leaders Program.

Termasuk diantaranya adalah program kompetisi belajar yang mengalokasikan waktu sebanyak 90 menit setiap bulannya bagi karyawan untuk belajar yang kemudian dikompetisikan.

Baca juga: Ekspor Industri Manufaktur Kian Positif di Tengah Himpitan Pandemi

Serta, program pengembangan karir yang mampu menjadi platform bagi karyawan untuk mengukur kompetensi dan mencapai tujuan karir yang diinginkan.

Kegiatan employee engagement untuk meningkatkan kolaborasi tim juga terus dilaksanakan setiap bulannya melalui berbagai inovasi kegiatan virtual dan hybrid yang dilengkapi dengan engagement survey sebagai dasar perencanaan dan pengembangan program ke depannya.

Atas semua pencapaian ini, Kraft Heinz Indonesia meraih 5 penghargaan sekaligus di ajang HR Excellence Awards 2021.

Lima awards tersebut adalah satu penghargaan Gold untuk kategori HR Leader of the Year, 3 Penghargaan Silver untuk kategori HR Change Management, Learning and Development, dan Graduate Recruitment and Development, serta 1 Penghargaan Bronze untuk kategori Employee Engagement.

Penghargaan diterima langsung Steven Debrabandere, Managing Director Kraft Heinz Indonesia & Papua New Guinea (ID&PNG) dan Dina Sitopu, People and Performance Director Kraft Heinz ID & PNG.