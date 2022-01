Raih Cuan Lewat Sobat IndiHome, Telkom Buka Peluang Masyarakat Jadi Agen Digital!

TRIBUNNEWS.COM - Melihat pandemi Covid-19 mendorong percepatan adaptasi digital pada aktivitas harian masyarakat, PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) membuka peluang untuk masyarakat menjadi agen digital melalui program Sobat IndiHome.

Program yang diinisiasi Telkom sejak Februari 2020 ini memberikan kesempatan untuk masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menyebarkan URL/link referral registrasi IndiHome kepada siapa pun lewat akun sosial media.

Nah, URL tersebut akan mengarahkanmu ke landing page yang berisi form registrasi IndiHome dan paket yang dapat dipilih oleh calon pelanggan Sobat IndiHome.

Sederet keuntungan jadi Sobat IndiHome

Cukup dengan membagikan link refferal yang dimiliki, sebagai Sobat IndiHome kamu bisa mendapatkan penghasilan sampai dengan Rp330.000 untuk 1 pelanggan yang berhasil memasang IndiHome.

Nantinya, setiap pelanggan yang berhasil registrasi melalui URL yang telah disebarkan, Sobat IndiHome berhak mendapatkan 10 poin yang dapat ditukarkan dengan uang tunai sebesar Rp10 ribu per pelanggan.

Selain itu, bagi setiap pelanggan yang layanan IndiHomenya telah aktif, Sobat IndiHome juga berhak mendapat minimal 85 poin atau setara dengan Rp85 ribu sampai dengan Rp400 ribu per orang untuk setiap IndiHome yang sudah aktif.

Menariknya lagi, sebagai Sobat IndiHome kamu juga bisa mendapat tambahan loyalty fee 10 poin senilai Rp10 ribu per bulan dari setiap tagihan IndiHome yang terbayar selama 6 bulan pertama.

Keseluruhan poin yang didapatkan dapat ditukarkan melalui aplikasi Sobat IndiHome dan akan masuk ke saldo LinkAja yang dimiliki Sobat IndiHome.

Keuntungan yang didapatkan dengan bergabung menjadi Sobat IndiHome pun telah dirasakan hingga 80 ribu member di lebih dari 60 kota yang mendapatkan bonus bulanan up to Rp2 juta.

Saat ini, terdapat tiga orang yang menduduki posisi Top Ranking Sobat IndiHome yang telah meraih cuan dengan perolehan poin tertinggi diraih oleh Muhammad Yusuf domisili Demak dengan poin 64.820.

Kemudian, Durrotun Nasikhah yang juga domisili Demak dengan total poin 56.200, serta Anisa Fitri Safarini di posisi ke-3 yang berdomisili Bandung Barat dengan perolehan poin 43.085.

Wadah pengembangan diri

Tak hanya jadi peluang usaha untuk menambah cuan sebagai agen digital Indihome, program Sobat IndiHome juga menjadi ekosistem komunitas yang mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, membangun brand awareness IndiHome sekaligus wadah pengembangan diri untuk meningkatkan skill dan knowledge melalui program menarik dan edukatif di setiap regional.

Apalagi, telah terdapat Fitur Komunitas yang dapat memberi informasi terkait beragam kegiatan menarik jika agen Sobat IndiHome bergabung dalam komunitas yang telah dibuat dan disetujui oleh Liaison Officer Digital (LOD) Telkom Regional.

Berbagai hasil kegiatan yang dilakukan bersama komunitas pun bisa turut dipublikasikan untuk mendorong komunitas menjadi aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas Sobat IndiHome.

Yuk, daftarkan dirimu sekarang juga!

Tak ketinggalan, bagi Sobat IndiHome yang telah terdaftar juga berkesempatan umendapatkan Reward Sobat IndiHome yang terbagi menjadi dua kategori yaitu Kategori Individual (The Best Sales, The Best revenue, dan The Best racing Broadband) serta Kategori Komunitas (The Best Sales Komunitas dan The Best Konten Komunitas).

Kamu juga tidak perlu khawatir karena seluruh elemen masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga driver ojek online memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bergabung menjadi Sobat IndiHome.

Nah, untuk bergabung menjadi Sobat IndiHome, kamu bisa mendaftar dengan mudah secara online melalui situs Sobat IndiHome atau klik di sini. Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Sobat IndiHome di https://sobat.indihome.co.id/, ya!