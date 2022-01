Dua Tahun Terpuruk oleh Pandemi, FORU Bangkitkan Industri Komunikasi Lewat Program Mentoring

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tahun 2022 diyakini sebagai tahun kebangkitan industri komunikasi setelah 2 tahun terpuruk oleh pandemi.

Menggeliatkan industri komunikasi awal tahun ini, FORU kembali menggelar program Fortuna Class selama 3 bulan dengan mengundang praktisi kreatif terkemuka Chow Kok Keong.

KK selama ini dikenal sebagai praktisi kreatif senior asal Malaysia yang telah 25 tahun berkecimpung di industri kreatif.

Dia memulai kariernya pada tahun 1995 di FCB Singapura sebelum mendulang pengalaman di beberapa agency global lainnya seperti Y&R Wunderman, JWT, McCann Erickson, TBWA, hingga Dentsu.

Sejak 2016, KK berkarya di Hakuhodo sebagai Executive Creative Director awalnya sebelum menjadi Regional Executive Creative Director untuk kawasan Asia Pacific di 2019 sampai dengan akhir tahun lalu.

Sesi mentoring ini berlangsung selama tiga bulan dari tanggal 7 Januari sampai dengan 31 Maret 2022 secara virtual dan diikuti delapan orang tim kreatif Fortuna.

Sesi mentoring selama 2 bulan pertama, peserta memulai sesi dengan tahapan pengayaan ide kreatif dan diskusi sebelum memasuki tahapan eksekusi di bulan terakhir.

Pada tahapan pengayaan ide kreatif, peserta akan diminta untuk menggali cara berfikir yang tepat dengan memanfaatkan wawasan mendalam akan tujuan pembuatan ide besar sebelum memasuki tahapan pemetaan dan pelaksanaan eksekusi ide besar tersebut.

Ratna Puspita Sari, CEO Fortuna mengatakan, program ini diselenggarakan untuk membawa proses kreatif tim Fortuna agar bisa mencapai standar yang lebih tinggi di tengah kondisi yang tidak menentu akibat pandemi.

Program ini juga untuk menciptakan inovasi kampanye yang bisa memenangkan penghargaan tingkat dunia.

“Kita tahu bahwa 2022 akan tetap dipenuhi tantangan. Tapi lebih dari itu, kami melihat ini sebagai kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. It is now or never. Sehingga akselerasi bisnis harus dilakukan sekarang,” ujar Ratna dalam keterangan pers tertulis, Selasa (11/1/2022).

Dia berharap ke depan timnya bisa menciptakan kampanye kreatif dengan kualitas tinggi serta berkelas dan memberi manfaat kepada masyarakat luas.

“Bagi kami, talent adalah aset. Karena itu, pengembangan talent penting bagi perusahaan. Dengan mentorship dari ahli seperti KK, kami yakin selalu ada energi baru dalam nafas perkembangan Fortuna,” ujar Ratna.