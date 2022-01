Great Eastern Life Indonesia dan OCBC NISP Hadirkan Produk Asuransi Syariah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) per September 2021 menunjukkan industri asuransi syariah membukukan kontribusi bruto senilai Rp16,89 triliun per September 2021 atau tumbuh 41,32 persen yoy dari Rp11,95 triliun pada September 2020.

Tidak hanya produk asuransi berbasis syariah, ekonomi syariah di Indonesia terus tumbuh dari waktu ke waktu dan semakin diakui dunia.

Dalam laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2021, Indonesia ditetapkan sebagai peringkat pertama dalam pencapaian perkembangan industri keuangan Islam.

Fakta ini mendorong Great Eastern Life Indonesia dan Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP, meluncurkan i-Great Heritage Assurance, asuransi syariah.

"Asuransi ini membantu masyarakat Indonesia melakukan perencanaan keuangan khususnya persiapan warisan untuk keluarga yang sesuai dengan prinsip Syariah sembari memastikan amal jariyah terus mengalir melalui fitur wakaf," kata Fauzi Arfan, Direktur Great Eastern Life Indonesia saat temu media daring, Selasa (11/1/2022).

Asuransi ini, kata dia produk perlindungan inovatif yang sesuai dengan misi kami untuk membuat hidup masyarakat Indonesia lebih baik dan tentunya selalu siap menjalani hidup.

Hanya dengan melakukan 1x pembayaran kontribusi, nasabah sudah bisa mendapatkan perlindungan yang sesuai prinsip Syariah serta memberikan ketenangan batin bagi keluarga.

"Selain itu, karena produk ini dilengkapi dengan fitur Wakaf, tentunya akan memastikan bahwa amal jariyah dari nasabah akan terus mengalir,” jelas Fauzi Arfan.

Mahendra Koesumawardhana, Kepala Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP menambahkan manfaat i-Great Heritage Assurance untuk perencanaan keuangan.

Melalui perencanaan keuangan syariah, masyarakat dapat membangun komunitas keuangan yang tangguh menghadapi era new normal, yakni melalui konsep HEART yang terdiri atas Help each other, melalui zakat, sadaqah ataupun donasi; Establish healthy cash flow and debt, melalui manajemen keuangan yang baik.

Kemudian asset growth, dengan perencanaan investasi, baik untuk edukasi, biaya haji maupun pensiun; Risk management and planning, dengan proteksi asuransi; dan The hereafter, melalui perencanaan waris, termasuk wakaf.

Melalui prinsip asuransi syariah, masyarakat dapat menjalankan akad tolong-menolong di antara para peserta secara transparan dan tidak mengandung maysir, gharar, riba dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariah.