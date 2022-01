Ekonomi Kembali Pulih Pada 2022, Ini Dampaknya pada Sektor Energi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perekonomian global sedang mengalami pemulihan pada 2022 setelah tertekan pandemi Covid-19 selama dua tahun.

Komisaris Utama PGN Arcandra Tahar mengatakan, terdapat beberapa aspek penting yang mempengaruhi sektor energi ekonomi global pada 2022.

Pertama, konsumsi energi pada tahun ini akan kembali pulih seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi setelah lesu tertekan akibat pandemi Covid-19.

Jika kehadiran varian baru Covid-19 dapat ditangani dengan baik, kata Arcandra, maka konsumsi minyak akan berada di level 100 juta barel per hari (BPH), sama seperti sebelum pandemi.

Untuk harga minyak diperkirakan berada di level 65 dolar AS sampai 80 dolar AS per barel.

"Berikutnya yang mempengaruhi harga jika OPEC+ tidak menaikkan produksi minyak, maka harga minyak Brent diperkirakan berada pada level USD 65-80 per barrel," kata Arcandra, Kamis (13/1/2022).

Selain itu, harga batubara juga naik yang diakibatkan permintaan China dan India sebagai konsumen besar komoditas tersebut.

Namun, jika pakta pertahanan (AUKUS) antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat membaik, maka harga batubara kemungkinan bisa kembali melandai.

Sektor energi yang terpengaruh berikutnya yaitu, perusahaan minyak dan gas (migas) Amerika Serikat akan menjual asetnya di luar negeri dan berinvestasi di negaranya.

