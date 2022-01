Pandemi, Penjualan Perkakas Melonjak 64 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesenangan masyarakat mengerjakan hobi pertukangan dan sektor properti yang menggeliat, membuat pasar tools atau perkakas dan pertukangan di Indonesia menggeliat kencang.

Hasston, salah satu pemain produk perkakas di pasar lokal membukukan lonjakan penjualan hingga 64 persen selama masa pandemi ini. Pilihan ragam jenis perkakas yang sangat banyak ikut mendorong melonjaknya permintaan pasar terhadap produk tools.

Hassan Nugroho, CEO Hassston mengatakan, produk perkakas yang beredar selama ini tidak hanya sebatas peralatan tukang atau bangunan,seperti bor listrik, gergaji, waterpass, grinder dan lainnya, tapi juga termasuk gembok, meteran, obeng, gunting, pisau, cutter dan masih banyak lagi.

Tetapi juga mencakup pula perkakas khusus untuk tukang dan profesional serta industri-industri yang menggunakan heavy duty tools. "Karena itu, perkembangan pasar tools di Indonesia juga dominan dipengaruhi oleh perkembangan proyek-proyek pembangunan (sektor properti)," ujarnya, Selasa (18/1/2022).

Dia mengatakan, akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir, banyak proyek terhenti. Namun di sisi lain aktivitas renovasi dan reparasi masih terus melaju sangat kencang.

“Ini membuat permintaan atas tools/perkakas tetap ada dan stabil. Penggiat D.I.Y (Do it Yourself) jumlahnya pun semakin bertambah banyak. Sehingga muncul market-market baru yang sebelumnya tidak ada,” ungkap Hassan Nugroho.

Dia mengatakan, pertumbuhan penjualan tools yang dipasarkannya dari tahun ke tahun terbilang luar biasa, ditunjang dengan kualitas produk yang bagus serta harga yang kompetitif dan bersaing dengan brand-brand lain.

Merespon permintaan pasar yang terus meningkat, Hassan menyatakan pihaknya berkomitmen menjaga ketersediaan dan kelengkapan produk.

Dia menjelaskan, pasar tools di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yakni pasar bisnis atau profesional dan pasar individu untuk keperluan sehari-hari.

Permintaan dari kedua pasar, menurutnya cukup imbang. Di pasar individu, misalnya, penjualannya sangat ditunjang oleh mereka yang memiliki hobi pertukangan. Menghadapi tren pasar di 2022 ini, Hassan berharap bisa melipatgandakan penjualan.