Tidak Mau Kalah dari Cappadocia, Wisata Balon Udara Kini Bisa Dinikmati di Subang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wisata balon udara ala Cappadocia, Turki yang viral lantaran serial Layangan Putus, ternyata bisa ditemui di destinasi wisata yang ada di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Masyarakat diajak untuk bangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Satu di antaranya melalui membuka wisata balon udara.

“It's not just her dream, melainkan it's all our dream dan dì Subang it's now reality bisa naik balon udara yang tidak perlu ke Cappadocia cukup ke Ciater," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Senin (24/1/2022).

Menurut Sandiaga, wisata balon udara di Ciater menjadi bukti bangga berwisata #diIndonesiaaja untuk kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.



Sandiaga optimis kebangkitan ekonomi khususnya yang ditopang oleh pariwisata. Selain sektor pariwisata ada pula desa wisata Subang yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

“Kita harapkan desa wisata ini bisa menjadi lokomotif bagi kebangkitan pariwisata pariwisata saat ini sudah berubah yang tadinya rombongan hanya lihat lihat (Rohali) saat ini menjadi rombongan jadi beli (Rojali),” ujar Sandiaga.



Sandiaga juga menyoroti tentang produk ekonomi kreatif di Subang yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Namun, Sandiaga juga mendorong para pelaku UMKM terus berinovasi dari segi kemasan agar bisa lebih meningkatkan daya beli masyarakat.

“Di Subang saya juga tadi mencoba beberapa produk produk ekonomi kreatif seperti jus nanas yang enak sekali dan rengginang nya juga enak. Namun dari segi kemasan rengginangnya tidak eye catching,” katanya.



Untuk itu peningkatan produk-produk ekonomi kreatif harus terus ditingkatkan, Kemenparekraf Sendiri memiliki program BEDAKAN (Bedah Desain Kuliner Nusantar).



“Produk kemasan lebih baik, minat masyarakat untuk membeli naik 80 persen.

Selama ini banyak pelaku UMKM ekonomi kreatif tidak terlalu memperhatikan kemasannya karena sudah laku karena enak.

Lantaran content is king, packaging is queen. King and Queen as a Kingdom atau digital ekosistem yang mampu produk-produk tersebut naik kelas,” kata Sandiaga.