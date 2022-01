Investor Mulai Khawatir dengan Isu Ancaman Invasi Rusia ke Ukraina

AFP/HANDOUT

Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah foto tentara Belarusia dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) berjaga di bandara Zhetygen, 60km utara Alamaty. Di kota terbesar Kazakhstan, Selasa (11/1/2022). Pasukan penjaga perdamaian pimpinan Rusia yang dikirim untuk memulihkan ketertiban setelah bentrokan yang menewaskan puluhan orang membuat kehadirannya terasa, meskipun tidak terlihat oleh warga. (Handout /Russian Defence Ministry/AFP). *** Local Caption *** NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS