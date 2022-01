Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (14/10/2021). Rupiah Spot Pagi Ini Dibuka Melemah di Level Rp 14.351 per Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurs rupiah dibuka melemah pada Selasa (25/1/2022) pagi. Mengutip Bloomberg pada pukul 09.04 WIB, rupiah di pasar spot dibuka bergerak ke level Rp 14.351 per dolar AS.

Rupiah di pasar spot dibuka melemah 0,11% dari penutupan perdagangan kemarin di level Rp 14.335 per dolar AS.

Perkembangan geopolitik global jadi penentu pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) selagi pelaku pasar masih bersikap wait and see hingga rapat Federal Open Market Commiittee (FOMC) berlangsung di Kamis (27/1).

Ahmad Mikail Zaini Ekonom Sucor Sekuritas memproyeksikan selagi pelaku pasar menanti hasil rapat FOMC, maka pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh sentimen geopolitik global.

Rupiah juga belum bisa menguat karena Federal Reserve (The Fed) cenderung akan hawkish dalam mengambil kebijakan. Mikail memproyeksikan pertumbuhan inflasi akan berlanjut karena harga energi masih akan naik dalam beberapa bulan ke depan.

Kondisi ini berpotensi semakin menguatkan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya.

Mikail memproyeksikan rupiah bergerak di rentang Rp 14.300 per dolar AS-Rp 14.400 per dolar AS pada perdagangan Selasa (25/1).

Sumber: Kontan