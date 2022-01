Bandara Halim Perdanakusuma Direvitalisasi, Penerbangan Komersial Hingga VVIP Dipindahkan ke Soetta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Operasional maskapai penerbangan Citilink dan Batik Air yang sebelumnya beroperasi di Bandara Halim Perdanakusuma saat ini dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Hal ini menyusul adanya revitalisasi yang dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma yang dimulai per 26 Januari 2022, dan bandara tersebut akan berhenti beroperasi sementara.

PT Angkasa Pura II (Persero) mengungkapkan keberangkatan penumpang untuk penerbangan maskapai tidak berjadwal akan ditempatkan di Commercial Important Person (CIP) yang terletak di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta.'

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, CIP sendiri dikelola oleh PT Angkasa Pura Solusi dengan fasilitas antara lain executive lounge, meeting room, dining room, praying room, coworking desk, airside transfer to aircraft and airside transfer from aircraft.

"Sementara itu untuk penerbangan berjadwal maskapai Batik Air akan beroperasi di Terminal 2E, sementara itu Citilink beroperasi di Terminal 3," ucap Awaluddin, Kamis (27/1/2022).

Kemudian seiring ditutupnya Bandara Halim Perdanakusuma untuk sementara waktu dalam rangka revitalisasi, penerbangan VVIP dan VIP kini juga dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.

"Bandara Soekarno-Hatta sendiri memiliki Terminal VIP yang berada di kawasan Terminal 3 yang antara lain difungsikan untuk melayani penerbangan tamu kenegaraan," ucap Awaluddin.

Saat ini pesawat komersial sebanyak 67 unit yang berada di Bandara Halim Perdanakusuma telah dipindahkan ke beberapa bandara, menyusul adanya revitalisasi yang dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma.

Revitalisasi yang dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma, mengharuskan bandara tersebut ditutup sementara sejak 26 Januari 2022.

PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Halim Perdanakusuma, mencatat sebanyak 67 unit pesawat niaga berjadwal dan tidak berjadwal telah dipindahkan secara bertahan sejak 22 Januari 2022 ke bandara penerima.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, pesawat komersial terakhir yang berpindah dari Bandara Halim Perdanakusuma adalah N881SG - Boeing Business Jet (BBJ) yang lepas landas pada 26 Januari 2022 pukul 23.36 WIB menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Awaluddin juga menyebutkan, bahwa skenario perpindahan pesawat komersial dari Bandara Halim Perdanakusuma ke bandara penerima berjalan sangat lancar.

"Seluruh pesawat maskapai niaga berjadwal dan tidak berjadwal sejak 26 Januari 2022 ini telah pindah dari Bandara Halim Perdanakusuma," ujar Awaluddin.