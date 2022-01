Ciptakan Ruang Terbuka Hijau, Damai Putra Group Perkenalkan Taman Abisvara

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Salah satu nilai terpenting bagi Damai Putra Group yaitu “Sustainability” bahwa berkelanjutan merupakan pondasi bagi masa depan abadi. “Triple bottom line” yang terdiri dari orang, planet, dan profit menuntun berbagai keputusan, maka Damai Putra Group menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area Distict 2 Kawasan Kota Harapan Indah.

Ruang Terbuka Hijau ini di bangun Damai Putra Group dengan memperkenalkan Taman Abisvara pada open house bertema “Green Fun Day” di Sayana Apartements, Minggu (23/1/2022). Progres pengerjaan taman ini pun sudah mencapai 90% dan tengah memasuki tahap penyelesaian.

Taman Abisvara ini memiliki 6 zona dengan setiap keunikan. Zona pertama adalah “The Community Play Park” di mana terdapat fasilitas spot saung, playground, fitness corner, decking, dan rain garden.

Selanjutnya, terdapat zona kedua, yaitu “The Discovery” yang memiliki beragam jenis pohon sehingga menciptakan suasana sejuk dan cocok sebagai tempat untuk beristirahat.

Zona ketiga yakni “The Wood”. Pada area ini terdapat spot ayunan untuk area membaca atau sekadar menikmati udara segar saja. Sementara itu, pada zona keempat, “Food Forest”, terdapat hutan pinus sebagai sarana rekreasi hijau, sarana meeting, dan area piknik.

Kemudian zona kelima, “Garden of Butterflies”, dengan kumpulan aneka pohon yang dipenuhi bungan sebagai tempat singgah kupu-kupu. Terakhir zona keenam, yakni “The Meadows & Cocoon House”, sebagai tempat berkumpul atau meeting, lalu ada juga viewing deck untuk melihat keseluruhan area taman dari ketinggian.

Hadirnya Taman Abisvara sebagai Ruang Terbuka Hijau pun menghadirkan banyak manfaat untuk lingkungan perkotaan, salah satunya sebagai paru-paru kota. Berbagai tumbuhan yang ditanam pada RTH akan menyerap karbondioksida, menghasilkan oksigen, menjaga suhu udara tetap optimal, membuat suasana sejuk, meminimalisisr efek pemanasan global, dan sebagai daerah resapan air.

Selain memperkenalkan Taman Abisvara, dalam rangkaian kegiatan “Green Fun Day” Damai Putra Group juga turut menggaet beberapa event partner di antaranya Komunitas Bekasi Berkebun untuk memberikan edukasi mengenai “Gardening for Kids”, Cek kesehatan by Eka Hospital, Free Konsultasi Desain by Vivere, acara hiburan seperti Kids Dance, Contemporary Dance, Aeroboxing & Zumba by Edha Management, serta Fashion Show by Sahabat Sampah.

Acara ini pun makin menarik dengan sesi pertukaran tanaman untuk diperuntukkan kepada seluruh pengunjung. Proses acara berjalan lancar dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan.

Tak hanya itu, Damai Putra Group juga kembali menggelar acara open house “Extend Surprise” bertajuk imlek pada tanggal 30 Januari 2022 yang berlokasi di Marketing Gallery. Hadiah spesial dari Damai Putra Group pun siap dimenangkan bagi para pelanggan yang ingin melakukan pembelian Rumah/Ruko/Apartemen/Kavling.

Khusus pembelian pada periode akhir tahun s/d 28 Februari 2022 akan berkesempatan memperoleh hadiah seperti Apartments Sayana Tipe Studio, Daihatsu Rocky Type 1.2 X MT off the road , Honda PCX off the road, dan sebagainya.

Untuk informasi selengkapnya mengenai Sayana Apartments, silakan menghubungi Marketing Gallery Sayana Apartments Kota Harapan Indah di 021-8898 6688, WA 0811 895 6688 atau kunjungi website www.sayanaapartments.com.