Epson Jamin Layanan After Sales Printer Tekstil Monna Lisa Evo Tre 16, dari Garansi Hingga Perawatan

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Bisnis industri tekstil mulai kembali bergairah usai ditimpa pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.

Guna menjaga momentum pertumbuhan, Epson Indonesia mengenalkan printer tekstil Monna Lisa Evo Tre 16 yang dinilai tepat untuk mendukung bisnis UMKM.

Head of Commercial and Industrial Epson Indonesia Lina Mariani, mengatakan Epson menjamin layanan after sales untuk setiap pembelian printer tekstil Monna Lisa Evo Tre 16.

"Untuk mesin-mesin industrial seperti ini langsung di-manage dari Epson Indonesia. Jadi untuk after sales service akan ditangani oleh Epson Indonesia secara langsung. Untuk perawatannya minimal sebulan sekali agar tetap dapat beroperasi secara maksimal. Kalau dia beli ini, kita kasih garansi 1 tahun, selama itu kita jamin layanan after sales-nya," terang Lina saat Soft Launching Monna Lisa Evo Tre 16 di Bandung bersama Bajukertas & Co, Senin (31/1/2022).

Epson Indonesia berkolaborasi dengan Bajukertas & Co meluncurkan printer tekstil Monna Lisa Evo Tre 16 di Bandung, Senin (31/1/2022).

Epson Monna Lisa Evo Tre 16 merupakan printer tekstil digital Direct-to-Fabric dengan 16 printhead pertama di Indonesia untuk mendukung bisnis percetakan tekstil digital dan fashion.