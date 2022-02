Belum Ikuti Kebijakan Pemerintah, Pedagang Minyak Goreng Masih Jual dengan Harga Lama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menerapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru minyak goreng pada 1 Februari 2022. Hal itu membuat harga minyak goreng kembali turun.

Sebab HET minyak goreng curah ditetapkan Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Sedangkan sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter.

Namun HET baru minyak goreng ternyata belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang pasar tradisional di Jakarta.

Baca juga: Sanksi bagi Penjual Minyak Goreng di Atas HET, Berikut Daftar HET Minyak Goreng Terbaru

Andi, salah satu pedagang di Pasar Palmerah Jakarta Barat misalnya, masih menjual minyak goreng dengan harga lama. Sebab ia mengatakan harga minyak goreng dari para agen masih mahal.

"Masih harga lama, ini Tropical saya jual Rp 21.000 per liter. Saya beli dari ritel, jual ya ngambil untungnya hanya Rp 2.000 saja per dus," ujar Andi saat ditemui Kompas.com, Jakarta, Selasa (1/2/2022).

Andi mengaku sudah mengetahui bahwa aturan HET baru minyak gorang sudah berlaku. Hanya saja dia masih enggan untuk menurunkan harga minyak goreng yang dijual ke masyarakat.

Baca juga: Wamendag Imbau Masyarakat Tak Panic Buying, Pemerintah Jamin Ketersediaan Minyak Goreng

"Dari sananya aja belum ada pemberitahuan untuk turun harga, jadi ngikut lah (belum menurunkan harga minyak goreng)," kata Andi.

Hal serupa juga dilakukan oleh pedagang lainnya di Pasar Palmerah. Emen, menjual minyak goreng dengan harga lama lantaran belum dapat arahan dari distributor tempat ia mendapatkan minyak goreng.

"Ini (minyak goreng) saya jual Rp 22.000 seliter, masih harga yang lama. Belum ubah harga karena belum dikasih tahu juga sama distributor saya," kata Emen.