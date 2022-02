Tunjukkan Pertumbuhan Nilai yang Menjanjikan, Pluang Buka Akses untuk Investasi CFD Saham AS

Bersama dengan PT PG Berjangka, Pluang akan meluncurkan produk saham AS dalam bentuk CFD untuk melengkapi produk lainnya yang sudah ada yakni Micro e-mini S&P 500 Index Futures dan Micro e-mini NASDAQ 100 Index Futures.

TRIBUNNEWS.COM - Dari hari ke hari, tren investasi di Indonesia terus mengalami perkembangan. Beberapa data survei terkini menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah investor baru sebesar 32%.

Menariknya, peningkatan jumlah tersebut didominasi oleh investor yang berasal dari Gen Z.

Sebagai aplikasi investasi multi-aset terdepan di Indonesia, Pluang turut menyoroti fenomena tersebut. Menurut Co-Founder Pluang Claudia Kolonas, masa pandemi Covid-19 menjadi titik yang menandakan peningkatan minat masyarakat terhadap investasi.

Ia mengatakan, kenaikan jumlah investor di pasar modal, terutama saham, merupakan salah satu indikator positif bahwa masyarakat Indonesia makin terbuka terhadap berbagai jenis investasi.

“Dengan tingkat antusiasme yang tinggi, tentu saja hal ini merupakan salah satu hal yang menarik karena membuka banyak sekali peluang untuk menawarkan berbagai kelas aset investasi yang bertujuan untuk berdiversifikasi agar mengurangi risiko volatilitas di pasar keuangan yang tidak menentu,” ujarnya.

Saham AS berpotensi jadi aset investasi strategis

Di tengah perkembangan tren investasi di Indonesia, Pluang memandang bahwa saham Amerika Serikat (AS), yang kinerja dan kapitalisasi pasarnya terus bertumbuh pesat sejak awal pandemi Covid-19, memiliki nilai strategis untuk dimiliki para investor.

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa di AS turut terjadi lonjakan jumlah investor saham ritel dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan jumlah investor di AS tersebut sebagian besar didorong oleh pasar saham AS yang bertumbuh luar biasa sejak awal pandemi Covid-19.

Saham-saham perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, Facebook, dan Netflix menunjukkan kinerja yang baik, di mana nilainya telah berlipat ganda dari posisi terendah mereka saat pandemi.

Situasi pandemi yang masih berlanjut juga berpengaruh pada peningkatan nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut.

Misalnya Apple, yang nilai sahamnya meningkat lebih dari 40% dalam setahun terakhir dikarenakan derasnya permintaan akan produk-produk Apple seiring dengan maraknya kebijakan bekerja dari rumah (work from home) yang diadopsi perusahaan seluruh dunia.

Terlebih lagi, tiga indeks saham utama di AS yakni Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan Nasdaq Composite juga dikenal sebagai indeks saham yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Indeks S&P 500, misalnya, memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 39 triliun per Oktober 2021.

Siapkan akses investasi saham AS di Indonesia

Melihat data dan fakta yang tengah terjadi di Indonesia dan AS tersebut, Pluang kini tengah bersiap untuk membuka akses investasi saham AS bagi jutaan investor Indonesia lewat instrumen investasi Contract for Difference Product (CFD)

Melalui instrumen investasi CFD, para investor Indonesia bisa mendapatkan eksposur berinvestasi di pecahan saham AS.

Upaya Pluang untuk memungkinkan penggunanya mendapatkan eksposur pasar saham AS ini dilakukan lewat kerja sama dengan PT PG Berjangka, sebuah perusahaan pialang berjangka Indonesia yang telah memperoleh izin Penyaluran Amanat Nasabah ke bursa Luar Negeri (PALN) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI).

Bersama dengan PT PG Berjangka, Pluang akan meluncurkan produk saham AS dalam bentuk CFD untuk melengkapi instrumen investasi AS yang telah diluncurkan sebelumnya, yaitu Micro e-mini S&P 500 Index Futures dan Micro e-mini NASDAQ 100 Index Futures.

Seluruh transaksi, baik produk indeks berjangka maupun saham AS di Pluang, juga dijamin dan difasilitasi oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Artinya, seluruh produk pasar saham AS di Pluang terjamin aman dan dipercaya karena diatur dan diawasi oleh lembaga pemerintah terkait.

Inovasi yang dihadirkan ini merupakan rangkaian dari rencana Pluang untuk membuka akses terhadap produk investasi pilihan yang seluas-luasnya kepada setiap lapisan Masyarakat Indonesia, termasuk para investor muda di Indonesia yang jumlahnya terus meningkat.

Bagi para investor muda Indonesia, Pluang pun menilai bahwa CFD saham Amerika Serikat (AS) dapat menjadi pilihan utama untuk aset investasi.

“Kami percaya bahwa produk CFD saham AS adalah produk yang cocok bagi investor yang berinvestasi untuk jangka panjang. Investor dengan profil risiko moderat hingga agresif dapat menjadikan produk CD saham AS sebagai pilihan dalam melakukan diversifikasi secara global,” jelas Claudia.

Menurutnya, memperkenalkan saham AS dalam bentuk CFD juga akan mendorong Pluang menjadi aplikasi investasi yang terlengkap di Indonesia dalam hal kelas aset.