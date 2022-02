Peningkatan Kualitas SDM Salah Satu Kunci Utama Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia punya sederet tantangan untuk keluar dari negara dengan pendapatan kelas menengah (middle income trap) menuju negara berpendapatan tinggi (high income country).

Sebagai informasi, middle income trap adalah jebakan pendapatan kelas menengah. Secara garis besar, middle income trap adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Presiden Jokowi Perintahkan Luhut dan Airlangga Evaluasi Level PPKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, jalan Indonesia untuk lepas dari middle income trap semakin sulit karena pandemi Covid-19 yang berdampak kepada ekonomi nasional.

Tak cuma itu, faktor lain yang paling mendasar dan menjadi penyebab terjadinya middle income trap adalah kualitas sumber daya manusia.

Dengan kata lain, SDM berkualitas menjadi kunci utama untuk mengubah Indonesia jadi negara kelas atas.

Baca juga: PMI Manufaktur di Angka 53,7, Menko Airlangga Sebut Jadi Sinyal Pemulihan Ekonomi

“Momentum pemulihan ekonomi ini perlu kita jaga dan tingkatkan bersama, sehingga kita dapat tumbuh tinggi dan keluar dari middle income trap dalam jangka menengah panjang,” ucap Airlangga dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).

“Reformasi struktural menjadi kuncinya, terutama dalam peningkatan kualitas SDM,” sambungnya.

Salah satu langkah awal peningkatan kualitas SDM salah satunya dengan mendorong kebiasaan membaca buku, terutama untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berkualitas.

Baca juga: Menko Airlangga Bahas Peluang Kerja Sama dengan Duta Besar Selandia Baru

Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), tingkat literasi Indonesia perlu terus ditingkatkan karena saat ini masih menempati peringkat ke-62 dari 70 negara.