Sandiaga Yakin Gekrafs Bisa Berkontribusi Bangkitkan Ekonomi dan Ciptakan Lapangan Kerja Nasional

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meyakini Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) mampu berkontribusi dalam kebangkitan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

"Saya mengapresiasi Gekrafs yang telah menjadi mitra pemerintah dalam membangkitkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," kata Sandiaga kepada wartawan dalam HUT ke-3 Gekrafs di Gedung Kesenian Jakarta, Sabtu (5/2/2022).

Eks Wagub DKI Jakarta itu mengatakan ekonomi kreatif menjadi salah satu kontributor dalam peningkatan ekonomi pada 2021.

Pasalnya, sebanyak 400 ribu lapangan kerja dibuka oleh pelaku ekonomi kreatif.

"Harapannya tahun ini adalah tahun yang kita akselerasi pemulihan pasca pandemi dan Gekrafs bisa menjadi mitra sejajar untuk mewujudkannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan para pelaku usaha kreatif masih harus menghadapi tantangan pandemi covid-19.

Namun, tantangan tersebut bisa diatasi ketika adanya optimisme dari para pelaku usaha.

Selain optimisme, perlu adanya kolaborasi antarpelaku usaha kreatif sehingga dapat bertahan dan menciptakan ide baru yang bisa dinikmati masyarakat.

"Ekonomi kreatif ini justru kita lihat bertahan di tengah pandemi. Artinya, di mana kita bisa berpikir lebih out of the box dengan berbagai potensi yang ada, baik di tingkat provinsi cabang kita bisa lewati ini semua," kata dia.