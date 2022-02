Menteri Teten Imbau Bank Pelat Merah Bidik UMKM Potensial untuk Naik Kelas

Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN

Tamu undangan meninjau produk UMKM yang ada di ruang galeri Xpora seusai launching BNI Xpora Bandung "Ekspor Jadi Mudah" di Kantor BNI, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/10/2021). Xpora merupakan one stop solution hub bagi para pelaku UMKM agar dapat Go Productive, Go Digital, dan Go Global. Xpora telah hadir di 7 kota yaitu Jakarta, Bandung, Solo, Denpasar, Surabaya, Medan, dan Makassar. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)