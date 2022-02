Geser Mukesh Ambani, Gautam Adani Jadi Orang Terkaya Asia Tahun 2022, Ini Sumber Kekayaannya

TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Orang terkaya di Asia tahun 2022 ini bukan lagi Mukesh Ambani. Orang terkaya Asia tahun 2022 ini adalah Gautam Adani. Berikut sumber kekayaan Gautam Adani sehingga bisa menjadi orang terkaya Asia tahun 2022.

Gautam Adani menggeser Mukesh Ambani menjadi orang terkaya di Asia tahun 2022. Gautam Adani adalah orang terkaya di Asia tahun 2022 dari India.

Gautam Adani menjadi miliarder yang sukses mengubah bisnis perdagangan komoditas kecil menjadi konglomerat yang mencakup pelabuhan, pertambangan, dan energi hijau.

Dikutip dari Al Jazeera, Selasa (8/2/2022), kekayaan bersih Gautama Adani mencapai 88,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.274,4 triliun) pada Senin (7/2/2022), menurut Bloomberg Billionaires Index.

Jumlah kekayaan pria berusia 59 tahun itu telah melampaui rekan senegaranya, Mukesh Ambani, yang memiliki kekayaan 87,9 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.265,76 triliun). Dengan lompatan pendapatan hampir 12 miliar dollar AS dalam kekayaan pribadinya, Adani adalah peraih kekayaan terbesar di dunia hingga awal tahun ini.

Sumber kekayaan orang terkaya Asia tahun 2022

Gautam Adani memiliki perusahaan batu bara di Australia. Perusahaannya itu sempat menuai kritik dari para aktivis iklim, termasuk Greta Thunberg. Adani pun kini terlihat tengah mencoba melakukan ekspansi.

Gautam Adami beralih ke bisnis energi terbarukan, bandara, pusat data, dan kontrak pertahanan. “Adani Group telah melihat dan memasuki semua sektor yang terjadi pada waktu yang tepat, yang telah menarik sekelompok investor portofolio asing terpilih,” kata Deepak Jasani, Kepala Penelitian Ritel di pialang HDFC Securities Ltd yang berbasis di Mumbai.

Saham Adani Group melonjak

Beberapa saham Adani Group yang terdaftar telah melonjak lebih dari 600 persen dalam dua tahun terakhir. Investasinya melalui energi hijau dan infrastruktur akan terbayar karena Perdana Menteri India Narendra Modi berupaya menghidupkan kembali ekonomi 2,9 triliun dollar AS dan memenuhi target nol karbon India pada tahun 2070.

Keputusan MSCI Inc. untuk memasukkan lebih banyak perusahaan Adani ke dalam indeks benchmark India juga berarti dana yang melacak ukuran tersebut harus membeli saham.

Sementara tahun 2020 adalah tahun Ambani, sekarang bergeser menjadi tahun milik Adani. Ambani adalah konglomerat minyak petrokimia Reliance Industries Ltd. yang menciptakan kekayaan miliaran dollar AS melalui poros teknologi yang membawa Facebook dan Google Inc. sebagai investor.

Itulah informasi orang terkaya Asia tahun 2022.



