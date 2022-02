Salurkan Pinjaman Digital Rp 1 Triliun, Standard Chartered Jalin Kemitraan dengan Kredit Pintar

Ist

Kolaborasi untuk meningkatkat inklusi keuangan Indonesia (dari kiri ke kanan): Wisely Wijaya, Direktur Kredit Pintar; Wawan Salum, CEO Atome Financial Indonesia; Andrew Chia, Cluster CEO Indonesia & ASEAN Market (Australia, Brunei dan Filipina), Standard Chartered; Jeffrey Tan, Head of Consumer, Private and Business Banking (CPBB) Indonesia, Standard Chartered.