Menko Airlangga Dorong Kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemda Stabilkan Harga Bahan Pangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah Pusat dan Daerah terus berkolaborasi untuk menjaga stabilitas harga serta menjaga ketersediaan bahan pangan.

Airlangga juga mengungkapkan, dalam upaya menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pangan tersebut, Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan terkait dan menjadikan salah satu prioritas di awal tahun 2022 ini.

Hal ini diungkapkan Airlangga saat melangsungkan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung (12/2/2022), dan meninjau sejumlah pasar di wilayah tersebut.

“Kunjungan kali ini juga untuk melihat ketersediaan barang-barang kebutuhan pangan di pasar. Supaya masyarakat bisa menikmati kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah,” ucap Airlangga dikutip dalam keterangannya, Minggu (13/2/2022).

“Minyak goreng di harga Rp14 ribu, kemudian beras, gula, dan daging juga tersedia dengan harga baik,” sambungnya.

Selain berkeliling ke sejumlah Pasar di Lampung, Airlangga juga meninjau bazar murah yang diadakan oleh stakeholders serta ke beberapa warung yang menjual bahan pokok, juga menanyakan tentang perkembangan penjualan minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

“Ke depannya, kita tetap akan dorong harga minyak goreng tetap normal di Rp14 ribu per liter,” paparnya.

“Kita juga akan usahakan ketersediaan minyak curah untuk para pedagang di sini, sedangkan kalau minyak non curah sudah ada,” pungkas Airlangga.

Dalam kunjungan Menko AIrlangga ke Lampung, terdapat pula operasi pasar di Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan.

Operasi pasar kali ini terlaksana atas kerja sama Pemerintah dengan beberapa stakeholder seperti Bulog, PT Tunas Baru Lampung, hingga Toko Tani Indonesia.

Komoditas bahan pangan yang dijual pada saat itu antara lain adalah beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, daging ayam beku, bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting, cabe rawit merah, dan daging sapi.

Dalam operasi pasar tersebut, Bulog menyediakan beras premium dengan volume 1 ton dengan harga Rp47 ribu per 5 kilogram, kemudian gula pasir sebanyak 500 kilogram dengan harga 10 ribu per kilogram, bawang merah 250 kilogram dengan harga Rp30 ribu per kilogram, dan bawang putih sebanyak 250 kilogram dengan harga Rp20 ribu per kilogram.

Selanjutnya, minyak goreng disediakan sebanyak 5.000 liter dengan harga Rp14 ribu per liter oleh PT Tunas Baru Lampung.