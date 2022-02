Dukung Gelaran MotoGP 2022, Kemenhub Tambah Frekuensi Penerbangan Domestik ke Lombok

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyiapkan extra flight untuk rute domestik menuju Lombok untuk mengakomodir pergerakan penumpang yang akan menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan, dalam mendukung pergerakan MotoGP 2022 di Mandalika selama 12-20 Maret 2022 akan ada extra flight sebanyak 11.383 penerbangan.

"Kami akan menyiapkan pengaturan extra flight ataupun change bigger aircraft untuk mendukung pergerakan penumpang MotoGP 2022 ke Bandara Lombok," kata Novie, Selasa (16/5/2022).

Baca juga: Jeda Lama MotoGP 2022 ke WSBK, Sirkuit Mandalika Tak Boleh Sepi Agenda

Novie Riyanto juga merinci untuk penerbangan dari Jakarta ke Lombok untuk mendukung gelaran MotoGP sebanyak 13 kali dalam sehari.

Kemudian untuk rute Surabaya-Lombok sebanyak 9 kali dalam sehari, Denpasar-Lombok sebanyak 14 kali penerbangan per hari dan Sumbawa-Lombok sebanyak 4 kali dalam sehari.

Selanjutnya penerbangan dari Makassar ke Lombok sebanyak 2 kali per hari, dari Kulon Progo Bandara Internasional Yogyakarta ke Lombok 2 kali per hari dan Labuan Bajo-Lombok sebanyak 1 kali per hari.

Baca juga: Perintah Jokowi, MotoGP Mandalika Harus Sukses Besar

Novie juga mengungapkan, untuk konektivitas rute internasional untuk penumpang pesawat yang akan menonton gelaran MotoGP 2022 akan melalui Bandara Soekarno-Hatta atau I Gusti Ngurah Rai, Bali.

"Kemudian untuk penerbangan para official crew dan penerbangan kargo para peserta MotoGP 2022 akan langsung menuju Lombok," ujar Novie.