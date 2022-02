Ekonomi Global Masih Terguncang, Jokowi: Semua Pihak Harus Hentikan Rivalitas dan Ketegangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini situasi global masih belum mampu pulih sepenuhnya imbas pukulan pandemi Covid-19.

Hal tersebut juga sangat mempengaruhi perekonomian seluruh negara.

Agar dapat kembali bangkit dan tetap bertahan di tengah tantangan pandemi, Presiden Jokowi mendorong agar seluruh negara-negara di dunia untuk saling berkolaborasi.

Baca juga: Tanpa Dukungan Pemerintah Pelaku Usaha Kesulitan Jalankan Bisnisnya

“Pandemi belum berakhir, dan ekonomi dunia masih terguncang. Dalam situasi seperti ini, tidak ada satu negara pun yang bisa bangkit sendirian,” ujar Presiden Joko Widodo pada Pembukaan The First Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Indonesia Presidensi G20 2022, Kamis (17/2/2022).

“Semua negara saling terkoneksi, tidak ada yang terisolasi,” sambungnya.

Presiden juga mengatakan, kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan yang lainnya.

Sebaliknya, keruntuhan satu kawasan akan ikut meruntuhkan kawasan yang lainnya.

Untuk itu lanjut Presiden, dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas.

Jokowi juga mengungkapkan, saat ini juga bukan saatnya membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia.

Baca juga: Sri Mulyani Sebutkan Beberapa Faktor Penghambat Pemulihan Ekonomi Dunia

Apalagi yang membahayakan keselamatan dunia, sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini.

“Saat ini semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan,” papar Jokowi.

“Kita harus fokus untuk bersinergi, untuk berkolaborasi menyelamatkan dan membangkitkan dunia tempat kita hidup, untuk segera bangkit kembali, pulih kembali,” pungkasnya.