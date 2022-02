Permintaan Tinggi, Perusahaan Ini Impor 50 Kontainer Buah Kurma Per Tahun dari Tunisia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buah kurma sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia bahkan bisa dikatakan buah ini karena salah satu super food dengan memiliki banyak manfaat.

CEO of Insight First Asia dan Marketing Strategist Company of Kurma Hijra, Marlina Iryatie mengatakan, permintaan kurma masih cukup tinggi, bahkan di situasi pendemi sekarang ini.

"Biasa permintaan kurma akan melonjak lebih tinggi setiap menjelang bulan puasa atau Ramadan," kata Marlina Iryatie di acara peluncuran gerakan #Hijra30HariPenuhBerkah yang digelar secara virtual, Rabu (16/2/2022).

Namun Marlina menyatakan pihaknya tidak hanya memasarkan kurma menjelang atau selama bulan Ramadan semata. "Potensi pasar kurma di Indonesia sendiri sangat besar, dengan banyak daerah yang belum terjangkau oleh kurma Hijra," kata dia.

Marlina mengatakan, pihaknya mengimpor kurma dari Tunisia, salah satu penghasil kurma terbesar di dunia, dalam kondisi masih segar tanpa penambahan bahan lain demi menjaga kandungan nutrisinya.

"Setiap tahun mengimpor kurma dari Tunisia sebanyak 50 kontainer," katanya.

Marlina menambahkan, tak hanya menjual dalam bentuk buah, di luar bulan Ramadhan dan Idul Fitri, kurma dijual dalam berbagai olahan sebagai strategi penjualan.

"Kurma bisa dijual dalam bentuk cokelat, kue, teh, maupun sari buah kurma sehingga olahan kurma bisa dikonsumsi setiap hari," ujar Marlina.

Marlina juga mengatakan, pihaknya selalu aktif untuk melakukan campaign ke konsumen."Seperti program Kreasi Berkah yang mengajak pelanggan kita berkreasi masak dengan menggunakan kurma," ungkapnya.

Kurma Hijra menunjukkan kepedulian atas situasi pandemi ini dengan menyelenggarakan gerakan #Hijra30HariPenuhBerkah, untuk membangkitkan energi positif masyarakat yang mengajak siapa saja bersemangat untuk mengubah dunia ke arah kebaikan.