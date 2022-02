Chairul Tanjung Orang Terkaya Ketiga di Indonesia, Berapa Jumlah Kekayaannya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Miliarder Indonesia Chairul Tanjung semakin kuat di posisi ketiga terkaya di Indonesia.

Saat ini, pemilik CT Corp ini memiliki total kekayaan bersih US$ 8 miliar atau setara Rp 114,7 triliun (kurs Rp 14.346) versi Forbes Real Time Billionaires per Jumat (18/2).

Kekayaan Chairul Tanjung termasuk mengalami kenaikan signifikan.

Sebelumnya, Kekayaan Chairul Tanjung anteng di kisaran US$ 4 miliar selama beberapa tahun. Tapi sejak sejumlah aksi corporasi yang dilakukan pria yang mendapat julukan Anak Singkong ini telah memperbesar pundi-pundinya.

Salah satunya lewat Rights Issue Bank dengan layanan digital PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI), yang dikendalikan lewat PT Mega Corpora.

Sementara itu, miliarder lain yang nilai kekayaan menyusut adalah Tahir yang nilai kekayaannya saat ini sebesar US$ 2,7 miliar. Sebelumnya Tahir kerap ganti tempat dengan Sri Prakash Lohia di posisi keempat atau kelima orang terkaya di Indonesia.

Kendati demikian, posisi orang terkaya di Indonesia yang pertama dan kedua belum juga tergoyahkan. Duo Hartono pemilik Grup Djarum tetap di pososi teratas dengan nilai kekayaan di atas US$ 20 miliar.

Berikut 10 orang terkaya Indonesia pekan ini:

1. R. Budi Hartono US$ 22,7 miliar

2. Micahel Hartono US$ 21,9 miliar

3. Chairul Tanjung US$ 8 miliar

4. Sri Prakash Lohia US$ 6,7 miliar

5. Prajogo Pangestu US$ 6,2 miliar

6. Jerry Ng US$ 3,4 miliar

7. Low Tuch Kwong US$ 3,3miliar

8. Theodore Rachmat US$ 3,0 miliar

9. Martua Sitorus US$ 3,0 miliar

10. Tahir US$ 2,7 miliar

Sumber: Kontan