Bos Citi Indonesia Batara Sianturi Dinobatkan Jadi 'Best CEO With Distinction'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - CEO Citi Indonesia Batara Sianturi baru-baru ini dinobatkan sebagai Best CEO With Distinction oleh SWA Media Group.

Ini merupakan penghargaan Best CEO kedua dari SWA Media Group dalam dua tahun berturut-turut bagi Batara.

Penghargaan tersebut diberikan secara virtual pada webinar bertemakan, Decoding Leadership Agility for Stronger Business in New Era: Great Lesson from Indonesia Best CEO 2021.

Dalam sesi sharing Batara, beliau membagikan beberapa prinsip kepemimpian yang diterapkan dalam Citi Indonesia.

“Sebagai seorang pemimpin, saya harus bisa memadukan prinsip-prinsip yang saya percaya dengan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Citi mempunyai tingkat etika dan integritas dalam menjalankan bisnis kami. Nilai-nilai ini yang saya tekanan kepada setiap karyawan di Citi Indonesia, terutama dengan menerapkan rasa ownership dan pelayanan terbaik di setiap pekerjaan," ucap Batara dikutip Rabu (23/2/2022).

"Kami berusaha terus menjaga misi Citi untuk menjadi mitra terpercaya dalam melayani para klien, terutama untuk menyediakan layanan finansial yang memungkinkan pertumbuhan secara bertanggung jawab dan mendukung kemajuan ekonomi,” tambah dia.

Batara telah menerima beberapa penghargaan Best CEO dalam karirnya, terutama dalam dua tahun terakhir, antara lain Best CEO dari Infobank dan The Iconomics.

Sejumlah inisiatif juga sukses dilakukan di bawah kepemimpinan Batara di masa pandemi COVID-19.

Inisiatif itu di antaranya menyelenggarakan beberapa program vaksinasi COVID-19 yang telah membuat 99 persen dari semua staf Citi Indonesia yang memenuhi syarat divaksinasi dua dosis, dan mempertahankan rasio Work-from-Office 25 persen.

Group Editor SWA Media Kemal E Gani menyampaikan bahwa penghargaan Best CEO diberikan kepada total 15 CEO dari berbagai perusahaan, baik BUMN maupun dari sektor swasta.

“Dari segi parameter penilaian, untuk memilih CEO terbaik, digunakan konsep leadership yang dikembangkan oleh Franklin Covey, yang terdiri dari Inspire Trust, Create vision, Execute Strategy, dan Coach Potential," jelasnya.

Sebuah survei yang ditujukan untuk para karyawan masing-masing CEO juga merupakan salah satu metode pemilihan penghargaan tersebut.