Komitmen Tekan Emisi Karbon, PGN Subholding Gas Pertamina Teken MOU Dengan SK E&S Korea

Doc. PGN

Dalam rangka pengembangan energi bersih khususnya dalam bisnis Liquid Natural Gas (LNG), hidrogen, dan Carbon Capture and Storage (CCS), PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina menjalin sinergi dengan perusahaan energi asal Korea Selatan yakni SK E&S Co., Ltd (SK), pada Selasa (22/02/2022).