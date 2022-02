Posisi China Sebagai Mitra Ekspor-Impor Indonesia Makin Menguat

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - China saat ini menjadi salah satu negara yang mendominasi perdagangan dunia dan bersaing dengan Amerika Serikat (AS).

Sementara bagi Indonesia, China merupakan mitra bisnis utama di bidang ekspor dan impor beragam komoditi.

Chief Financial Officer (CFO) Prasetiya Mulya Ida Juda mengatakan, jika dilihat dari data yang dimiliki sejak 2011 hingga 2021, China masih menjadi mitra bisnis utama bagi Indonesia.

"Jadi seberapa pentingkah China bagi Indonesia? China sampai saat ini masih menjadi mitra bisnis utama Indonesia, saya memiliki beberapa data, mulai dari 2011 hingga 2021," ujar Ida, dalam webinar Prasmul Eli bertajuk 'Doing Business in China and With China', Kamis (24/2/2022).

Dia menjelaskan, kemitraan ini terjalin dalam bentuk kerja sama ekspor dan impor.

Berdasar pada data Balance of Payment (BOP) Indonesia yang ia kutip dari Bank Indonesia, China secara bergantian menempati peringkat 1 dan 2 pada periode 2011 hingga 2021, untuk volume dan tujuan ekspor.

"Dalam hal volume ekspor dan tujuan ekspor, China telah menempati peringkat nomor 1 atau daftar peringkat nomor 2 untuk (ekspor dari) Indonesia," jelas Ida.

Sedangkan negara yang beberapa kali bergantian dengan China menempati urutan pertama dan kedua dalam hal ekspor adalah Jepang dan Amerika Serikat (AS).

Lalu pada 2021, China menempati peringkat pertama dalam hal volume dan tujuan ekspor. Terkait volume dan tujuan impor, sejak 2011 hingga 2021, peringkat China 'tidak tergantikan' karena selalu berada pada urutan pertama.

Dua poin ini yang menunjukkan bahwa negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia.

"China telah menjadi mitra ekspor utama, dan impor selalu menjadi nomor 1 mulai tahun 2011 hingga 2021, jadi itu mitra dagang nomor 1 kita," kata Ida.