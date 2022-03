Produk Domestik Bruto Rusia Bisa Merosot 5:Persen Jika Akses ke Jaringan SWIFT Diblokir

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MOSKWA - Keputusan Uni Eropa (UE) memblokir akses Rusia ke sistem transaksi perbankan internasional SWIFT sebagai sanksi atas invasinya ke Ukraina diperkirakan akan membuat produk domestik bruto (PDB) Rusia menyusut hingga 5 persen.

Mantan Menteri Keuangan Rusia Alexei Kudrin menyampaikan prediksinya ini pada Selasa (1/3/2022) kemarin.

"Jika sistem SWIFT terputus, faktor ini saja dapat menyebabkan kontraksi PDB hingga 5 persen sepanjang tahun, sejak pembatasan diberlakukan," kata Kudrin, dalam konferensi yang diadakan oleh Kamar Dagang Amerika Serikat (AS).

Dikutip dari TASS, Rabu (2/3/2022), Kudrin menduga sanksi ini tidak akan dikenakan terhadap Rusia.

Dia menyebut kasus skenario sanksi Iran dengan pembatasan yang lebih ketat pada penyelesaian mata uang asing. Namun menurutnya, kontraksi PDB Rusia akan lebih dalam dan bertahan 2 hingga 3 tahun.

Perlu diketahui, pada Maret 2012, Uni Eropa (UE) pernah menjatuhkan sanksi memutus akses perbankan Iran ke sistem pembayaran elektronik terbesar di dunia, SWIFT, sebagai bagian dari sanksi atas program nuklir kontroversial Iran.

Kemudian, pada akhir Agustus 2014, laporan media mengatakan Inggris telah mengusulkan pelarangan Rusia dari jaringan SWIFT sebagai bagian dari babak baru sanksi yang akan datang terhadap Rusia atas sikapnya terhadap perkembangan di negara tetangganya, Ukraina.

Namun, proposal ini tidak didukung oleh negara-negara UE.

Direktur Eksekutif Asosiasi SWIFT Nasional Rusia (RosSWIFT), Roman Chernov mengatakan kecil kemungkinan sistem transaksi perbankan internasional akan keluar dari Rusia.

"Skenario ini hampir tidak mungkin. Karena secara historis, beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat (AS), Jepang, dan China telah mengembangkan infrastruktur transmisi pesan keuangan mereka sendiri," jelas Chernov.

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Rusia Alexei Moiseyev mengatakan pada akhir Agustus 2021, pemerintah Rusia telah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) untuk menciptakan alternatif lokal pada sistem pembayaran SWIFT.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) mengirimkan 1,8 miliar komunikasi per tahun, mengirimkan pesanan pembayaran senilai 6 triliun dolar AS per hari.

Sistem ini terdiri lebih dari 10.000 organisasi keuangan dari 210 negara. Di bawah piagam SWIFT, grup anggota dan pengguna diatur di setiap negara yang dicakup oleh sistem.

Sedangkan di Rusia, kelompok-kelompok ini disatukan dalam asosiasi RosSWIFT.