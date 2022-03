Jaga Pertumbuhan Berkualitas, BRI Lanjutkan Transformasi Digital

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transformasi digital PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) membuat heboh jagat sosial media.

Total ada 10 ribu cuitan netizen yang memperbincangkan transformasi besar itu sehingga hastag #TransformasiDigitalBRI menjadi trending topic no 4 selama 3 jam, pada Kamis (3/3/2022).

Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengatakan BRI akan terus melakukan transformasinya.

"BRI akan terus melanjutkan journey transformasi “BRIVolution 2.0” untuk menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan dan meraih visi di tahun 2025 menjadi “The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion,” kata Sunarso.

Seperti diketahui BRI tercatat menuai keberhasilan. Transformasi digital yang dijalankan sangat masif.

Baca juga: BRI Bagikan Dividen Senilai Rp 26,4 Triliun, Erick Thohir Sebut Buah Kesuksesan Holding Ultra Mikro

Saat ini, sebesar 96,7 persen aktivitas nasabah sudah menggunakan digital channel.

Pengguna BRImo sendiri pada 2021 mengalami pertumbuhan pesat sekitar 56,4 persen year-on-year (yoy) menjadi 14,2 juta dari 9,1 juta pada 2020.

Baca juga: Bank BRI Siapkan Strategi Terkait Buyback Saham

Kemudian jumlah transaksi meningkat sekitar 66,2 persen yoy dari 766 juta transaksi pada 2020 menjadi 1,27 miliar transaksi pada 2021. Adapun untuk nilai transaksi melalui BRImo pada 2021 mencapai Rp 1.345 triliun atau meningkat 581,1 persen yoy dari 197 triliun pada 2020.