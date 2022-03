Rusia Ancam Hentikan Pasokan Gas, Krisis Energi Bisa Terjadi di Uni Eropa

TRIBUNNEWS.COM -- Krisis energi di Eropa diperkirakan bakal terjadi apabila Rusia benar-benar menghentikan pasokan gasnya ke negara-negara Uni Eropa.

Pejabat tinggi energi Rusia mengancam akan memotong pipa Nord Stream 1 karena para pemimpin AS dan Eropa semakin membatasi ketergantungan mereka pada ekspor energi Rusia.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengancam akan memotong pasokan gas alam Rusia ke Eropa melalui pipa Nord Stream 1 yang asli sebagai pembalasan atas keputusan Jerman untuk memblokir pengoperasian Nord Stream 2 yang baru.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi, Novak, juga pejabat tinggi energi negara itu, mengatakan Rusia belum membuat keputusan tetapi memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan "cermin" dan memberlakukan embargo pada pasokan gas yang datang melalui pipa NS1, yang katanya sedang bekerja sekarang "dengan kapasitas penuh."

Bulan lalu, Berlin menangguhkan proyek pipa Nord Stream 2 senilai $11 miliar yang dirancang untuk membawa pasokan gas dari Rusia. Peringatannya datang ketika Eropa berjanji untuk mengurangi ketergantungannya pada gas Rusia hampir 80% tahun ini.

Anggota Parlemen AS Berkoalisi Tentang Larangan Anggota parlemen utama AS telah mencapai kesepakatan untuk melarang impor minyak Rusia ke AS, membuka jalan bagi tindakan keras cepat terhadap minyak mentah dari negara itu.

Perjanjian kerangka kerja datang di tengah meningkatnya tekanan untuk memberlakukan larangan pengetatan tekanan ekonomi di Rusia. Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan suara pada proposal tersebut segera pada hari Rabu, tetapi Presiden Joe Biden belum mendukung upaya tersebut.

"Presiden belum membuat keputusan pada saat ini," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki.

Prajurit pertahanan teritorial Ukraina, Valery (ke-3) dan Lesya (ke-2), menikah tidak jauh dari pos pemeriksaan di pinggiran Kyiv pada 6 Maret 2022. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (AFP/GENYA SAVILOV)

Para pemimpin AS Joe Biden, Presiden Prancis Immanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan PM Inggris Boris Johnson mengadakan video call pada hari Senin dan berjanji untuk "terus menaikkan hukuman pada Rusia atas invasi Ukraina yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan," menurut sebuah pernyataan dari Gedung Putih.

AS mengirim tanker pengisian bahan bakar dan sekitar 500 personel militer lagi ke Eropa untuk memperkuat pertahanan NATO di tengah invasi Rusia ke Ukraina, kata seorang pejabat senior pertahanan, Senin.